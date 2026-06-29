Nga tập kích dồn dập cửa ngõ của ‘vành đai pháo đài’ Ukraine

(VTC News) -

Giao tranh bắt đầu lan rộng vào tận Kostiantynivka khi chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết nhiều nhóm nhỏ binh lính Nga đang cố gắng xâm nhập vào vùng ngoại ô của thành phố. Thành phố Kostiantynivka là một trong bốn điểm cốt lõi tạo nên phòng tuyến trung tâm trong nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững vùng Donetsk.

Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái này nhấn mạnh ưu thế về quân số của Moskva, ngay cả khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm trung của Ukraine nhằm vào cơ sở hậu cần đã làm suy yếu khả năng chiến đấu của đối phương.

Ukraine và Nga không nhân nhượng nhau trên thực địa. (Ảnh: Reuters)

Việc kiểm soát Kostiantynivka sẽ cung cấp cho quân Nga chỗ đứng vững chắc để tiến về phía bắc dọc theo vành đai, hiện là trục chính trong chiến dịch của họ. Nhưng mọi cuộc tiến công đều có thể sẽ kéo dài và gây tổn thất nặng nề đối với lực lượng của Nga, trong kịch bản có khả năng lặp lại cuộc bao vây tốn kém ở các thành phố miền Đông Ukraine khác như Pokrovsk và Avdiivka.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga phải kiểm soát toàn bộ Donetsk trước khi xung đột kết thúc. Sau hơn 4 năm giao tranh, Ukraine hiện vẫn nắm giữ khoảng 1/5 diện tích khu vực này.

Tuần trước, ông Putin cũng tuyên bố Nga sắp kiểm soát được Kostiantynivka, nơi có dân số gần 70.000 người trước cuộc xung đột, nay chỉ còn khoảng 2.000 người.

Tuy nhiên, chỉ huy cấp cao của quân đoàn 19 của Ukraine đã bác bỏ và gọi tuyên bố đó là phóng đại. Vị chỉ huy cho biết quân đội của họ đang tiêu diệt những nhóm nhỏ binh lính Nga tìm cách xâm nhập.

Hôm 25/6, Thiếu tướng Viktor Nikoliuk, người đứng đầu bộ tư lệnh hành quân phía đông của Ukraine cũng xác nhận Kostiantynivka có thể cầm cự được với lượng nhân lực và nguồn lực hiện có.