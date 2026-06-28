Nga và Ukraine tấn công UAV dồn dập về phía nhau

Tại tỉnh Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraine, quyền Thống đốc Yegor Kovalchuk cho biết trên Telegram rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine khiến 2 người thiệt mạng khi đang ngồi trên ô tô tại một ngôi làng gần biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga, được các hãng thông tấn Nga dẫn lời, cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 124 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga, trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối cùng ngày.

Binh lính Ukraine chuẩn bị UAV phóng về phía các lực lượng Nga trên tiền tuyến ở Donetsk. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin liên tục đăng tải các thông báo về việc các UAV của Ukraine hướng về thủ đô đã bị đánh chặn. Theo thống kê không chính thức của các hãng thông tấn Nga, 24 UAV bị bắn hạ trong ngày.

Với Ukraine, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, cho biết hơn 40 cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương tại khu vực gần thành phố Nikopol.

Nikopol nằm bên bờ đối diện của sông Dnipro, đối diện với Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, và thường xuyên trở thành mục tiêu các cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, ông Denis Pushilin - người đứng đầu chính quyền Donetsk cho biết trên Telegram rằng hai người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào hai thành phố lớn Horlivka và Makiivka.