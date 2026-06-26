Nga tuyên bố bắn hạ 660 UAV của Ukraine

(VTC News) -

Ngày 26/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố số lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị bắn hạ đánh dấu một trong những đợt tấn công tầm xa lớn nhất do Kiev thực hiện trong thời gian qua.

Cụ thể, Nga tiến hành chặn bắt UAV của đối phương trên 13 khu vực, bao gồm thủ đô Moskva và bán đảo Crimea cũng như biển Đen và biển Azov.

Thống đốc vùng Dmitry Milyaev cho biết vụ tấn công "quy mô lớn" nhắm vào khu vực Tula, cách Moskva khoảng 180km về phía nam, làm hư hại một ngôi nhà và làm một người phụ nữ bị thương.

Khói đen bao phủ bầu trời Nga sau loạt trận tấn công của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Ông Milyaev thông tin thêm cuộc tấn công còn khiến cơ sở công nghiệp ở Novomoskovsk, cách Moskva 200km về phía nam bị hư hại. Theo hãng tin Astra, địa điểm bị tấn công chính là nhà máy Azot - nơi được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đóng vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất chất nổ của Nga.

Đây được xem là diễn biến mới nhất trong bối cảnh Ukraine tiếp tục leo thang chiến dịch không kích chống lại Nga, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm cắt đứt nguồn thu quan trọng trong nỗ lực tiến hành xung đột của điện Kremlin.

Cùng thời điểm, Nga lên tiếng bác bỏ thông tin Belarus đang xây dựng cơ sở hạ tầng và kho chứa gần biên giới Ukraine để phục vụ mục đích quân sự. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh thông tin đó "không phù hợp với thực tế".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Belarus không có ý định gây chiến với Ukraine, đồng thời khẳng định muốn đạt được một “thỏa thuận”.

Hôm 25/6, Tổng thống Ukraine cho biết ông nhận được thông tin tình báo cho thấy Belarus đang xây dựng cơ sở hạ tầng và kho chứa gần biên giới Ukraine phục vụ mục đích quân sự. Theo ông Zelensky, biện pháp này đang được thực hiện “dưới sự ảnh hưởng rõ ràng của Nga nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng hành động gây hấn chống lại Ukraine”.

“Belarus biết những bước đi nào cần thiết để đạt được hòa bình. Việc phát triển cơ sở hạ tầng biên giới phục vụ cho hành động gây hấn từ phía Belarus phải được ngăn chặn", ông Zelensky cho hay.

Những bình luận này được đưa ra sau báo cáo trên truyền thông Mỹ cáo buộc Nga gây áp lực lên Belarus, bao gồm cả việc tận dụng hỗ trợ tài chính quan trọng để cho phép lãnh thổ của nước này được sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công leo thang nhằm vào Ukraine.