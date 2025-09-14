Video: Nga điều xe tăng T-90MS mới nhất vào tham chiến

(VTC News) -

Nhà sản xuất Uralvagonzavod ngày 13/9 cho biết, phiên bản xe tăng T-90MS mới nhất của Nga – từng ra mắt công chúng hồi tháng 2/2025 tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã được đưa ra tiền tuyến.

Theo thông cáo, sau khi hoàn tất trưng bày tại UAE, chiếc xe tăng được vận chuyển trở lại Nga, sơn lại tại nhà máy và ngay sau đó bàn giao cho một đơn vị chiến đấu. Uralvagonzavod nhấn mạnh chiếc T-90MS này đã thực hiện nhiệm vụ ở tiền tuyến.

Công ty cho biết cấu hình xe tăng trên chiến trường hầu như giữ nguyên như khi trưng bày tại IDEX, thay đổi duy nhất là lớp sơn ngụy trang. T-90MS là phiên bản nâng cấp dựa trên kinh nghiệm rút ra từ cuộc xung đột Ukraine, được trang bị hệ thống phòng thủ hiện đại hơn và khả năng chiến đấu cải tiến.

Truyền thông Nga đã chiếu cảnh T-90MS được thử nghiệm thực địa trong điều kiện thời tiết mùa đông, và sau đó được sơn ngụy trang màu cát. Chiếc xe tăng sau đó được vận chuyển đến UAE và giới thiệu với các quan chức địa phương.

Đoạn clip sau đó cho thấy lớp giáp được sơn lại thành màu xanh lá cây trước khi được vận chuyển bằng tàu hỏa từ dãy Ural, cùng với ít nhất chục chiếc T-90 khác.