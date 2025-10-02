Vì sao TP.HCM chưa thể mở rộng làn xe đạp riêng?

(VTC News) -

Chiều 2/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho hay theo quy chuẩn quốc gia, đường xe đạp phải có bề rộng tối thiểu 2,5m, đồng thời vẫn phải bảo đảm vỉa hè dành cho người đi bộ không dưới 1,5m.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, hạ tầng hiện tại của TP.HCM chưa đủ điều kiện, mới chỉ thí điểm một tuyến trên đường Mai Chí Thọ. (Ảnh: Lương Ý)

Theo ông Giang, thực tế tại khu vực trung tâm, hầu hết các tuyến như Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…đều có vỉa hè nhỏ hẹp, lại bị lấn chiếm làm nơi để xe máy, kinh doanh hoặc vướng nhiều hạ tầng kỹ thuật như trụ đèn, cột điện, tủ điện. Phần lòng đường cũng chật hẹp, mật độ phương tiện dày đặc, thường xuyên ùn ứ, rất khó để dành riêng làn cho xe đạp.

Ông Giang cho biết, hơn 10 năm trước, thành phố từng nghiên cứu khoảng 20 tuyến xe đạp nhưng chỉ duy nhất một tuyến được triển khai thí điểm vì vấp phải thực trạng giao thông quá tải. “Xe máy còn không đủ chỗ để đi, nên gần như không thể bố trí thêm làn riêng cho xe đạp”, ông Giang nói.

Hiện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đang xây dựng tuyến xe đạp thí điểm trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, với chiều dài hai chiều khoảng 6 km, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 12/2025. Sau thời gian này, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng.

TP.HCM có gần 4.900 tuyến đường rộng trên 5m, nhưng hơn một nửa trong số đó không có vỉa hè, tạo thêm rào cản trong việc phát triển hạ tầng xe đạp.