Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên ở TP.HCM được cải tạo, mở làn riêng cho xe đạp

Hành lang hai bên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1, có vỉa hè rộng nên sẽ được bố trí làn ưu tiên xe đạp song song với lối đi bộ. Làn này được thiết kế tách biệt, không ảnh hưởng đến phần đường hiện hữu của ô tô và xe máy.