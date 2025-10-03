Đóng

Vì sao nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố?

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới