Vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng nữ trang 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng bốn số chín) là loại vàng có độ tinh khiết cao, lên đến 99,99% vàng nguyên chất, chỉ 0,01% tạp chất khác.

Giá vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026

Theo khảo sát lúc 8h, giá vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026 được niêm yết ở mức 13,650 - 14,150 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại Doji, cập nhật lúc 8h ngày 27/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Nữ trang 9999 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.530.000 14.080.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng nữ trang tại Doji với các thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (cập nhật đến 8h ngày 27/6/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng nữ trang 999.9 14.070.000 14.470.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.056.000 14.456.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.734.000 14.354.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.705.000 14.325.000 đồng/chỉ SJC Nữ trang 99,99% 14.190.000 14.540.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.696.800 14.369.600 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.971.100 10.921.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.953.200 9.903.200 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.935.300 8.885.300 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.542.700 8.492.700 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.128.800 6.078.800 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999.9 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999 13.090.000 14.590.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99 13.959.000 14.545.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 98 13.818.000 14.308.000 đồng/chỉ Doji Nữ trang 9999 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.530.000 14.080.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 14.130.000 14.530.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Vàng trang sức 24K (99.9) 14.140.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại Doji và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày. Người mua nên cập nhật ngay trước thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác nhất.