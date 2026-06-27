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Vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Những thông tin mới nhất về giá vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng nữ trang 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng bốn số chín) là loại vàng có độ tinh khiết cao, lên đến 99,99% vàng nguyên chất, chỉ 0,01% tạp chất khác.

Giá vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026

Theo khảo sát lúc 8h, giá vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 27/6/2026 được niêm yết ở mức 13,650 - 14,150 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại Doji, cập nhật lúc 8h ngày 27/6/2026:

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Nữ trang 9999 13.650.000 14.150.000  đồng/chỉ 
Nữ trang 999 13.600.000 14.100.000  đồng/chỉ 
Nữ trang 999 13.530.000 14.080.000  đồng/chỉ 

So sánh giá vàng nữ trang tại Doji với các thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (cập nhật đến 8h ngày 27/6/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng nữ trang 999.9

14.070.000

14.470.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.056.000

14.456.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.734.000

14.354.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.705.000

14.325.000

đồng/chỉ

SJC

Nữ trang 99,99%

14.190.000

14.540.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99%

13.696.800

14.369.600

đồng/chỉ

Nữ trang 75%

9.971.100

10.921.100

đồng/chỉ

Nữ trang 68%

8.953.200

9.903.200

đồng/chỉ

Nữ trang 61%

7.935.300

8.885.300

đồng/chỉ

Nữ trang 58,3%

7.542.700

8.492.700

đồng/chỉ

Nữ trang 41,7%

5.128.800

6.078.800

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng trang sức 999.9

14.100.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999

13.090.000

14.590.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 99

13.959.000

14.545.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 98

13.818.000

14.308.000

đồng/chỉ

Doji

Nữ trang 9999

13.650.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 999

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99

13.530.000

14.080.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9

14.130.000

14.530.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Vàng trang sức 24K (99.9)

14.140.000

14.540.000

đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9) 

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại Doji và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày. Người mua nên cập nhật ngay trước thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác nhất. 

Hoàng Lan
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