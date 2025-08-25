Vàng miếng vượt 127 triệu đồng/lượng, đắt chưa từng có

(VTC News) -

Cuối giờ chiều nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6 - 127,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức đắt nhất lịch sử. Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong khi giá vàng thế giới hiện đang được niêm yết ở ngưỡng cao. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.365 USD/ounce.

Giá vàng trụ vững trên ngưỡng cao sau phát biểu mang tính ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, điều này đã tạo nên tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường, khi cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng giá sẽ tăng trong tuần tới.

Giá vàng đắt chưa từng có. (Ảnh: Minh Đức).

Trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed, Chủ tịch Powell đã phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng tới. Ông đặc biệt nhấn mạnh về rủi ro liên quan đến gia tăng lạm phát và đà tăng trưởng kinh tế chậm lại. Dù đánh giá rủi ro đang ở trạng thái cân bằng, ông Powell vẫn cho rằng cần có sự thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Thị trường trái phiếu đang đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, tuy nhiên quyết định này có thể phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, bao gồm báo cáo việc làm và lạm phát.

Ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz, nhận định hội nghị chuyên đề Jackson Hole năm nay hé lộ tình thế tiến thoái lưỡng nan của Fed, với những thách thức gần như không thể giải quyết.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư thời điểm này, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, việc đầu tư vàng cần định hướng trung – dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh như hiện nay thì rủi ro rất lớn.

Khi giá vàng tăng vọt, nhà đầu tư dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ông Hiếu cho rằng, kênh đầu tư nào cũng có điểm mạnh riêng. Thị trường vàng, chứng khoán, bất động sản, hay gửi ngân hàng đều cần được đánh giá dựa trên cả định lượng và định tính, không thể hành động cảm tính.

Theo ông Hiếu trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách cân bằng. Nhà đầu tư nên để khoảng 1/3 giữ tiền mặt tại ngân hàng để phòng ngừa rủi ro và linh hoạt xoay chuyển; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán, hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường.