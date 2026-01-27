Đóng

Vàng lập đỉnh, vốn đóng băng: Giải pháp sàn giao dịch vàng quốc gia là cấp thiết

(VTC News) -

500 tấn vàng trong dân là nguồn lực khổng lồ, nếu chỉ "nằm im" trong két sẽ bị lãng phí, cần có giải pháp thúc đẩy dòng vốn này.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới