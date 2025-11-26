Ứng phó bão số 15, Đắk Lắk ban hành lệnh cấm biển

(VTC News) -

Ngày 26/11, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương ven biển và các sở, ngành liên quan thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Thời gian bắt đầu cấm biển từ hôm nay đến khi bão số 15 tan.

Đắk Lắk ban hành lệnh cấm biển từ hôm nay cho đến khi bão tan. (Ảnh minh họa)

​UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân trở lại sau bão.

​Ngoài ra, UBND các xã, phường ven biển, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổ chức họp báo cung cấp thông tin mới nhất về cơn bão số 15 Koto trên Biển Đông.

Tại buổi họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đêm 25/11, bão Koto đi vào khu vực Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 15 hoạt động trên vùng biển trong năm 2025. Ông Lâm nhấn mạnh đây là cơn bão có những đặc điểm khác biệt so với các cơn bão trước đây.

Điều đáng chú ý là bão số 15 di chuyển chậm, khiến thời gian ảnh hưởng kéo dài. Trong khi phần lớn bão xuất hiện từ đầu năm đến nay đều di chuyển nhanh với vận tốc 25-30 km/h, chỉ mất 1-2 ngày để tiến vào đất liền rồi suy yếu, thì bão Koto lại có diễn biến trái ngược.

Từ chiều 28/11 trở đi, bão dự báo chỉ còn di chuyển với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Nguyên nhân được giải thích là do áp cao cận nhiệt đới suy yếu, giảm lực điều khiển, kết hợp với các cơ chế khí quyển phức tạp khiến bão không đi theo các quỹ đạo ổn định như những cơn trước đó.

Chính vì vậy, thời gian tồn tại và ảnh hưởng của bão kéo dài đáng kể, dự báo có thể đến đầu tháng 12, thậm chí ngày 1-3/12 vẫn còn tác động. Nói cách khác, diễn biến và tác động của bão không chỉ giới hạn trong 1-2 ngày mà có thể kéo dài 5-7 ngày