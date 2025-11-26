Đóng

Trước giờ bão số 15 quần thảo, thủy điện hạ mực nước hồ đón lũ

(VTC News) -

Cơ quan chức năng yêu cầu các thủy điện hạ mực nước đón lũ, tăng cường kiểm tra an toàn công trình và chủ động phương án ứng phó trước nguy cơ ngập lụt.

Quốc Tú
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới