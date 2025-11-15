U22 Việt Nam thua đáng tiếc trước U22 Uzbekistan

(VTC News) -

Sau khi đánh bại U22 Trung Quốc trong trận ra quân, U22 Việt Nam gặp thử thách khó hơn ở lượt thứ hai của giải Panda Cup 2025 (Thành Đô, Trung Quốc). Chạm trán U22 Uzbekistan, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thi đấu đầy cố gắng và tạo ra thế trận tốt. Tuy nhiên, bàn thua ở đầu trận khiến U22 Việt Nam thất bại đáng tiếc.

U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin bằng những pha phối hợp nhanh, nhịp nhàng. Tuy nhiên, ngay ở pha tấn công nguy hiểm đầu tiên, U22 Uzbekistan ghi bàn mở tỷ số ở từ pha dứt điểm của Khamidov. Bàn thua ở phút thứ tư khiến U22 Việt Nam phải chuyển sang thế tấn công.

U22 Việt Nam thua U22 Uzbekistan.

U22 Việt Nam duy trì thế trận tốt, không lép vế trước đối thủ. Dù vậy, những pha dứt điểm của Đình Bắc và đồng đội trong hiệp một không tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng thủ đối phương. Kết thúc hiệp 1, U22 Việt Nam chưa có bàn gỡ hòa.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh điều chỉnh đội hình. Lần lượt Thái Sơn, Thanh Nhàn, Anh Quân, sau đó thêm Ngọc Mỹ, Vĩ Hào được tung vào sân. U22 Việt Nam tiếp tục tìm kiếm cơ hội từ những pha tấn công biên.

Đình Bắc và đồng đội tấn công nhiều hơn ở cuối trận. U22 Việt Nam tạo sức ép lớn và có cơ hội trước khung thành đối thủ nhưng không có bàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thua 0-1, bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải đấu.

Đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Uzbekistan

U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Thuận.

U22 Uzbekistan: Umar Rustamov, Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazaev, Ravshan Khayrullaev, Behruzuon Karimov, Shoh Yorkboev, Asilbek Jumaev, Meyirbek Rejabaliev, Azizbek Tulkunbekov, Dilshod Abdullaev, Nurlan Ibraimov.