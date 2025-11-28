Tuyển thủ Việt Nam sắp ra nước ngoài thi đấu

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, thủ thành Trần Trung Kiên đang cân nhắc khả năng xuất ngoại thi đấu ngay trong năm 2026. Người gác đền sinh năm 2003 nhận được đề nghị từ một đội bóng tại Nhật Bản và đang nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.

Trong khi đó, phía đội bóng chủ quản Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được đề nghị chuyển nhượng từ đối tác nói trên. Đến thời điểm này, Hoàng Anh Gia Lai chưa chốt phương án nào bởi họ cần cân nhắc tìm kiếm người thay thế cho Trung Kiên. Hiện nay, giám đốc kĩ thuật Vũ Tiến Thành còn trong tay các thủ môn trẻ như Bảo Duy và Vũ Khang.

Thủ môn Trần Trung Kiên có thể xuất ngoại.

Thực tế, việc Trần Trung Kiên sang Nhật Bản là tín hiệu rất tích cực với bóng đá Việt Nam. Đây là lúc mà cơ hội ra nước ngoài thi đấu không còn rộng mở với nhiều tuyển thủ quốc gia. Ở độ tuổi 22, Trung Kiên còn nhiều cơ hội phát triển bản thân ở môi trường bóng đá quốc tế. Trong khi đó, nhiều cầu thủ Việt Nam chỉ có thể rời V.League khi sự nghiệp ở đỉnh cao và khó thích nghi, bứt phá.

Trần Trung Kiên sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Anh sớm có mặt ở đội một từ năm 18 tuổi nhưng chỉ chiếm suất bắt chính ở mùa giải 2024/25. Trung Kiên ra sân 24 trận và góp công lớn vào hành trình trụ hạng của đội bóng phố núi.

Tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik điền tên Trung Kiên vào danh sách đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh không bắt chính trận nào và cơ hội thuộc về Đình Triệu - Nguyễn Filip. Mãi đến trận đấu gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, Trần Trung Kiên mới chính thức có màn ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trung Kiên là hạt nhân quan trọng trong mục tiêu giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Việc cầu thủ này mang băng đội trưởng sẽ không khiến nhiều người bất ngờ.