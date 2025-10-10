Trường ĐH ở Thái Nguyên nói về thông tin ‘ngăn đoàn cứu trợ tiếp tế đồ ăn cho sinh viên’

Một sinh viên bày tỏ bức xúc: “Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên ngập như biển, sinh viên bị cô lập không điện, không nước, ăn uống khổ sở. Thế nhưng ký túc xá lại cấm đoàn cứu trợ vào, trong khi vẫn bán mỗi suất cơm cho sinh viên với giá 30 nghìn đồng”. Việc nhà trường từ chối đoàn cứu trợ, khiến các sinh viên cho rằng ban quản lý ký túc xá của trường làm vậy để căng tin vẫn bán được những suất cơm với giá 30 nghìn đồng.

Một số sinh viên khác phàn nàn việc quản lý ký túc xá triệu hồi các sinh viên thường ngày ở tầng 1 trở lại dọn vệ sinh phòng ở ngay sau khi nước rút sáng 9/10.

Những thông tin này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người bày tỏ bất bình và cho rằng thiếu nhân văn nếu những sự việc này có thật trong bối cảnh người dân ở Thái Nguyên đang chật vật “chìm” trong biển nước.

Nước ngập sâu tại ký túc xá của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Trao đổi với PV VietNamNet tối 9/10, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên cho hay, sau khi toàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập chung, ngày 8/10, có một đoàn giới thiệu là đoàn thiện nguyện vào khu vực ký túc xá trường và nói rằng muốn tặng 100 suất cơm.

“Do đoàn này cũng không liên hệ với nhà trường trước đó, tự đi vào và bày tỏ muốn phát cơm. Khi đó, cán bộ phụ trách quản lý ký túc xá có trả lời việc này phải xin ý kiến ban giám hiệu nhà trường. Bởi cá nhân và vị trí của thầy giáo này không quyết định được bởi những lo ngại về chuyện an toàn thực phẩm, thậm chí cả chuyện có thể ngộ độc với người học. Sau khi không liên lạc được với tôi, cán bộ này đã từ chối tiếp nhận số lượng lớn suất ăn này”, lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Tầng 1 ký túc xá của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tan hoang sau lũ ngập.

Vị này cho biết thêm, những hình ảnh chụp dây thừng được chăng ra giữa sân ký túc xá mà sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội là để ngăn chặn các đoàn cứu trợ vào là không đúng sự thật.

“Dây thường được chăng lên cố định một đầu bên trong ký túc xá, đầu còn lại ở gốc cây ngoài sân nhằm để khi bè chở sinh viên từ ký túc xá ra có thể lấy đó làm điểm lai dắt, tức để các em bám vào đó và đỡ bị dòng nước xô chao đảo. Và chiều ngược lại đưa đồ ăn hay sinh viên vào cũng vậy. Cùng đó để cảnh báo xe không vào khu vực ngập”, vị này lý giải.

Theo đại diện nhà trường, đoạn dây được chăng không phải nhằm mục đích chặn các đoàn cứu trợ.

Liên quan đến việc triệu hồi tất cả các sinh viên tầng 1 dọn vệ sinh phòng ở sau lũ, vị này cho hay, nhà trường huy động tinh thần chung tay khắc phục sau ngập lũ. “Cán bộ quản lý ký túc xá cho hay đã nhắc nhở sinh viên phải ở lại ký túc xá để dọn dẹp phòng ở, đồ dùng sau lũ. Nếu để lâu, sau này bùn bẩn sẽ đóng cứng vào phòng và đồ đạc. Và nếu không dọn thì khi trở lại trường để bắt đầu học tập trở lại, các em sẽ không thể ở được bởi bùn cao đến ngang đầu gối. Nếu các em không dọn, thì ai sẽ dọn phòng cho các em”, vị này nói.

Đại diện nhà trường cho hay, thực tế, sáng nay 9/10 sau khi tình hình nước ngập dần rút, phần lớn các sinh viên đã cùng nhau dọn dẹp ký túc. Thậm chí nhiều sinh viên còn tự nguyện đăng ký đi dọn nhà, khu vực làm việc cho các giảng viên.

“Tầng 1 có khoảng 12 phòng thì qua thống kê có khoảng 3 phòng mà sinh viên không ở lại dọn. Tổng tòa nhà có 14 phòng mà sinh viên không ở lại dọn”, vị này thông tin.

Các sinh viên nhà trường dọn vệ sinh sau khi nước rút.

Vị này cho hay, trước đó, khi nước ngập lên, nhà trường đã thông báo với các sinh viên ở tầng 1 di chuyển lên tầng 2,3,4,5 ở ghép tạm cùng các bạn.

“Sáng ngày 7/10, tôi đã trực tiếp vào ký túc xá và tới các phòng nhắc nhở sinh viên rằng phải thu dọn đồ bởi khả năng ảnh hưởng bão rất lớn, mưa ngập. Tôi cũng nhắc nhở các cán bộ phụ trách ký túc xá, các trưởng tầng về việc này”.

Đại diện nhà trường cho hay, trường không đồng ý việc sinh viên nhờ bạn phá khóa phòng để dọn hộ, nếu chưa quay trở lại. “Trong phòng có nhiều vật dụng, tài liệu, đồ dùng của nhiều cá nhân. Chúng tôi chỉ cho phép các em đến mở khóa rồi có chăng mới đến việc dọn vệ sinh hộ. Bởi nếu sau này xảy ra việc mất tài sản, tài liệu cá nhân, sinh viên yêu cầu đền thì sao?”, ông nói.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên dọn dẹp ký túc xã.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên cho hay, hôm qua 8/10, trường cũng chủ động đặt cơm miễn phí cho sinh viên ở bếp ăn với công suất tối đa. Tuy vậy, nhà ăn ký túc xá chỉ phục vụ được 600 suất. Các đoàn thiện nguyện cũng đăng ký hỗ trợ cho nhà trường thêm 200 suất cùng các loại bánh, đường, sữa.

“Chúng tôi cũng đặt thêm bánh và cũng đã đưa đến tận chân cầu thang để các sinh viên đến lấy. Hôm nay cũng tiếp tục đặt thêm những suất cơm miễn phí. Chứ không phải không có sự hỗ trợ đối với sinh viên”, vị này nói.