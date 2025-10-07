Trước Yến Nhi, từng có hoa hậu cùng tên gây tranh cãi gay gắt vì phát ngôn

(VTC News) -

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 đang nhận nhiều tranh cãi từ khán giả. Ngoài để lộ khả năng ngoại ngữ yếu, Yến Nhi còn khiến khán giả không hài lòng với cách ăn nói trống không, hay đùa giỡn.

Gần đây nhất, cô để lọt tiếng trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania) với những phát ngôn thiếu kiểm soát.

Hoa hậu Yến Nhi đang nhận phải làn sóng chỉ trích từ khán giả.

Trước tranh cãi của khán giả, Yến Nhi đăng tâm thư xin lỗi ngay khi vẫn đang trong hành trình thi quốc tế. Hoa hậu 21 tuổi cũng thừa nhận, trong những khoảnh khắc vội vã, cô vô tình có những chia sẻ chưa trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng và rất buồn vì điều đó. Người đẹp gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành tới khán giả vì những chỉ bảo và sự quan tâm dành cho cô suốt thời gian qua.

Tuy nhiên những chia sẻ của Yến Nhi vẫn chưa thể làm dịu đi những tranh cãi từ khán giả. Trường hợp của Yến Nhi khiến khán giả nhớ đến một nàng hậu cùng tên đó là Huỳnh Trần Ý Nhi - Miss World Vietnam 2023.

Chỉ sau 1 tuần đăng quang, nàng hậu này liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả bởi những phát ngôn của mình. Người đẹp Bình Định bị chê là ứng xử kém tinh tế, "ảo tưởng" và "mắc bệnh ngôi sao". Các hội nhóm anti-fans của nàng hậu mọc lên nhanh như nấm với hàng chục nghìn thành viên.

Hoa hậu Ý Nhi từng trở thành tâm điểm chỉ trích vì phát ngôn.

Trước những ồn ào bủa vây, nàng hậu phải phát livestream để phản hồi những thông tin, bình luận tiêu cực. Hoa hậu tự nhận bản thân chưa đủ chín chắn, thiếu kinh nghiệm khi phải thực hiện nhiều buổi phỏng vấn liên tục vài ngày sau khi đăng quang.

Hoa hậu phân trần, do liên tục nhận được nhiều câu hỏi nên đôi lúc cô chưa phân tích rõ để hiểu hết ý nghĩa câu hỏi, dẫn đến câu trả lời chưa phù hợp, khiến khán giả hiểu nhầm. Những suy nghĩ vô tư cũng khiến phát ngôn của cô chưa chính xác và đầy đủ. Lịch trình dày đặc làm cô không đủ tỉnh táo để truyền tải đúng ý nghĩa câu trả lời tới khán giả.

Dù xin lỗi, Ý Nhi vẫn bị phản ứng. Kể từ đó, cô gần như không xuất hiện trên mạng xã hội, ở ẩn tập trung cho việc học.

Hoa hậu Ý Nhi từng khóc nức nở, xin lỗi về những phát ngôn gây tranh cãi.

Tháng 11/2023, hoa hậu Ý Nhi thông báo sang Australia du học tại Đại học Sydney. Trước khi đi, cô cắt mái tóc dài của mình để tặng bệnh nhân ung thư qua Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam BCNV.

Trong thời gian ở Australia, người đẹp bắt đầu hoạt động tích cực trên mạng xã hội để giao lưu với khán giả, cập nhật một số dự án thiện nguyện. Cô thường xuyên đi về giữa Việt Nam - Australia nhằm đảm bảo lịch học và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật ở quê nhà.

Tháng 5/2025, Ý Nhi tạm hoãn việc học để tạm dừng việc học để đại diện Việt Nam tham dự Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Tại cuộc thi, người đẹp nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ nhờ sự chỉn chu, phong thái tự tin cùng gu thời trang thanh lịch, hiện đại.

Bên cạnh váy áo, sự thân thiện và khả năng nói tiếng Anh lưu loát cũng tạo điều kiện cho cô "ghi điểm" khi tham gia nhiều hoạt động của cuộc thi. Kết quả, Ý Nhi dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Ý Nhi lấy lại thiện cảm từ khán giả sau khi đi du học.

Thời gian qua, Ý Nhi đã trở lại Australia để tiếp tục việc học. Những hình ảnh đời thường giản dị của nàng hậu nhận được phản hồi tích cực của khán giả.