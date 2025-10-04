Trung Quốc triển khai ứng phó khẩn cấp với bão Matmo

Theo thông tin từ các cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Matmo - cơn bão số 21 của nước này trong năm 2025, sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến khu vực miền Nam Trung Quốc, kèm theo mưa lớn diện rộng. Dự báo từ ngày 4 - 7/10, các khu vực bao gồm phía Nam, Trung Nam và Tây Nam Trung Quốc sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn. Nguy cơ lũ lụt trên các sông và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi được đánh giá ở mức cao.

Trước tình hình trên, các bộ ngành và địa phương của nước này đã cùng lúc ban hành các cấp độ ứng phó khẩn cấp.

Mưa do bão Tapah gây ra, quét qua Đường Gia Loan ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc ngày 7/9. (Ảnh: IC)

Từ 9h sáng 4/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường Trung Quốc đã ra thông báo khởi động Phản ứng phòng chống thiên tai địa chất cấp IV, nhắm vào các tỉnh Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam. Bộ này yêu cầu các địa phương nâng cao cảnh giác, tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực nguy cơ cao, sẵn sàng các biện pháp ứng phó sạt lở đất; đồng thời chỉ đạo các đơn vị kỹ thuật tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho địa phương.

Đến 10h sáng cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng chính thức khởi động Ứng phó khẩn cấp Phòng chống lũ lụt cấp IV đối với bốn tỉnh, khu vực gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam. Ba nhóm công tác đã được cử đến các địa phương then chốt là Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam để trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống lũ. Các biện pháp trọng tâm bao gồm tăng cường giám sát, dự báo, cảnh báo sớm, vận hành khoa học các hồ chứa, tuần tra đê điều, và đặc biệt chú trọng phòng ngừa lũ quét, lũ sông nhỏ, ngập lụt đô thị.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Đông đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp phòng chống bão từ cấp IV lên cấp II, phản ánh mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của bão Matmo. Theo Sở Quản lý Ứng phó Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông, bão Matmo đang tiếp tục mạnh lên và di chuyển về phía khu vực ven biển phía Tây của tỉnh. Chính quyền tỉnh đã yêu cầu các địa phương chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là bão mạnh đổ bộ trực tiếp, đồng thời triển khai sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm và điều động sẵn lực lượng, thiết bị cứu hộ đến các vùng được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tỉnh Hải Nam cũng đã phát đi các cảnh báo ở mức cao đối với tình hình sóng biển và nước dâng, bao gồm Cảnh báo sóng biển cấp II (cấp cam) và Cảnh báo nước dâng do bão cấp III (cấp vàng). Theo đó, dự báo từ trưa 4/10 đến trưa 5/10, các vùng biển lân cận quần đảo Đông Sa, phía Đông bán đảo Lôi Châu và phía Đông đảo Hải Nam sẽ xuất hiện sóng cực kỳ nguy hiểm với chiều cao từ 5 - 8,5m. Các vùng biển ven bờ các thành phố Văn Xương, Quỳnh Hải, Vạn Ninh cũng được dự báo có sóng cao 3,5-5,8m. Khu vực ven bờ đảo Hải Nam dự kiến xuất hiện nước dâng do bão từ 50 cm đến 120 cm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tàu thuyền tại các vùng biển trên cần chủ động tìm nơi tránh trú an toàn và các địa phương cần sẵn sàng các biện pháp phòng chống nước dâng.

Với việc liên tục nâng cấp các cảnh báo và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng thủ từ sớm, Trung Quốc đang nỗ lực tối đa để ứng phó với cơn bão Matmo, đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân lên hàng đầu trong đợt thiên tai phức tạp này.