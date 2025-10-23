Đóng

Trung Quốc phát triển turbine gió khổng lồ mạnh nhất thế giới

(VTC News) -

Trung Quốc phát triển turbine gió khổng lồ mạnh nhất thế giới, công suất lên tới 50 megawatt, vượt xa mọi mẫu turbine hiện có.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới