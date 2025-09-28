Trung Quốc đóng cửa trường học, sơ tán gần 37.000 người do bão Bualoi

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu vàng vào lúc 10h sáng 28/9. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia nước này tiếp tục ban hành cảnh báo sóng biển màu cam và nước dâng màu xanh vào sáng cùng ngày.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ 14h hôm nay đến 14h ngày mai (29/9), một số khu vực của tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Quảng Tây sẽ có mưa to đến rất to. Một số nơi tại Hải Nam và Quảng Tây có lượng mưa đặc biệt lớn từ 250 - 270 mm.

Trung Quốc đang đẩy nhanh công tác phòng chống bão. (Ảnh: CFP)

Mạng Thời tiết Trung Quốc (Weather China) dẫn lời chuyên gia khí tượng Vu Quần (Yu Qun) cho biết, cơn bão này di chuyển rất nhanh và có thể được mô tả là “siêu bão tốc độ” trong số các cơn bão. Tốc độ di chuyển 35 - 40 km/h về cơ bản là giới hạn trần của bão ở Biển Đông. Bualoi đã di chuyển nhanh hơn đáng kể so với các cơn bão thông thường tại đây và tốc độ di chuyển nhanh như vậy là tương đối hiếm.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu các địa phương, ban ngành tăng cường dự báo, cảnh báo sớm, giám sát và nhanh chóng kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Huyện Từ Văn của tỉnh này đã ra thông báo tạm dừng các lớp học ở trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở từ 15h ngày 27/9.

Phản ứng khẩn cấp cấp độ III cũng được kích hoạt lúc 8h sáng cùng ngày tại tỉnh Hải Nam. Dịch vụ phà chở khách qua eo biển Quỳnh Châu đã bị tạm dừng từ 9h sáng 27/9.

Thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ II để phòng chống lụt bão vào lúc 21h cùng ngày và ban hành thông báo “4 dừng, 1 đóng”, gồm tạm dừng các lớp học, công việc, đi lại, các chuyến bay và đóng cửa các danh lam thắng cảnh.

Tính đến 1h sáng 28/9, 36.842 người đã được di dời khỏi Tam Á. Nhiều huyện thị khác ở Hải Nam cũng đã ra thông báo đóng cửa trường học trong ngày Chủ nhật, vốn là ngày làm việc bù cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu kéo dài 9 ngày ở nước này, bắt đầu từ ngày 1/10.