Chuyên gia xác định thời gian bão Bualoi đổ bộ và cao điểm nguy hiểm

Video: Ông Hoàng Phúc Lâm chia sẻ về thời gian nguy hiểm nhất khi bão vào đất liền.

Lúc 16h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - đã có những nhận định mới nhất về diễn biến cơn bão số 10 và thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

- Xin ông cho biết thời gian dự kiến bão đổ bộ vào đất liền nước ta là khi nào, và khoảng thời gian nào được coi là cao điểm nguy hiểm nhất?

Nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1h ngày 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ. Vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5h ngày 29/9 được xác định là thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Bão số 10 Bualoi sắp đổ bộ đất liền nước ta, trọng tâm ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. (Ảnh: Nguyễn Vương)

- Những địa phương nào được xác định là trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 10 Bualoi đổ bộ và phạm vi ảnh hưởng có thể mở rộng tới các tỉnh, thành phố nào, thưa ông?

Trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp lần này chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4 gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ Nam ra Bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của cơn bão. Hiện nay là các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng, chiều tối nay sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, từ nửa đêm về sáng là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là trung du, vùng núi phía Bắc. Với các tỉnh Trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh.

Tối và đêm 28/9 là thời điểm gió mạnh nhất. Khu vực gió mạnh nhất là Thanh Hóa tới phía Bắc Quảng Trị.

- Theo ông, việc bão số 10 Bualoi di chuyển chậm hơn thì rủi ro tiềm ẩn đối với các địa phương là gì?

Nếu bão di chuyển chậm thì thời gian gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở… đối với một vị trí trên đất liền sẽ kéo dài hơn và nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, bão di chuyển chậm còn tiềm ẩn nguy cơ thay đổi về cấu trúc, quỹ đạo và về cường độ.

- Cảnh báo rủi ro cấp 4 đa thiên tai đối với các địa phương cần chú ý những gì?

Trong cơn bão số 10, rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định dựa trên khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10-12 ở vùng ven bờ các tỉnh Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị cùng với nguy cơ xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa trên 200mm trong 3 giờ.

Các địa phương cần lưu ý với gió mạnh tới cấp 10-12, có thể khiến cây cối bị đổ hàng loạt, nhà cửa, đặc biệt là nhà không kiên cố, có thể bị tốc mái, gãy đổ cột điện… gây thiệt hại lớn. Mưa cường độ lớn có thể gây ra ngập úng đô thị, ngập các tuyến đường giao thông ở khu vực trũng, thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi…