Trúng ô tô điện VinFast VF5 khi gửi tiết kiệm đầu năm 2026 tại VietinBank

(VTC News) -

Giải thưởng đặc biệt - Ô tô điện VinFast VF5

Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay với giải thưởng là ô tô điện VinFast VF5, dòng xe điện hiện đại, thân thiện với môi trường. Ngoài ra còn vạn phần thưởng giá trị khác như Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, sổ tiết kiệm, hay tiền chuyển khoản…

Khách hàng chỉ cần tham gia mở mới tiền gửi tiết kiệm hợp lệ trong thời gian triển khai CTKM và đồng thời đang sử dụng/ đăng ký mới gói TKTT của VietinBank sẽ được tham gia chương trình quay số, cơ hội nhận về giải thưởng trị giá tới 1 tỷ đồng:

Đầu năm tiết kiệm - Sinh lời an tâm

Bên cạnh chương trình quay số trúng thưởng, khách hàng gửi tiết kiệm tại VietinBank trong thời gian triển khai chương trình còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác:

Nhận tiền mặt hoặc quà tặng tiền mặt/hiện vật lên đến 10 triệu đồng khi gửi tại quầy

Nhân đôi điểm thưởng Loyalty khi gửi tiền online, nhận quyền lợi đổi quà trong hệ sinh thái ưu đãi của VietinBank

Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng vào các ngày 05/01, 27/2, 06/3

Các ưu đãi được áp dụng song song, giúp khách hàng vừa an tâm tích lũy, vừa gia tăng giá trị nhận được từ mỗi khoản tiền gửi.

Thời gian và phạm vi áp dụng

Thời gian khuyến mại: Từ 01/01/2026 - hết ngày 31/3/2026

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

Thông qua chương trình “Đầu năm gửi lộc -Trúng xe như ý”, VietinBank đồng hành cùng Khách hàng trong hành trình tích lũy tài chính hiệu quả, đồng thời mang đến những giá trị gia tăng thiết thực và cơ hội nhận giải thưởng lớn ngay từ những ngày đầu năm mới.