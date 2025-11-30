Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 30/11/2025 - XSKG 30/11

XSKG 30/11. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 30/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 30/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 30/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 30/11/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 30/11/2025

Xem lại KQXS Kiên Giang các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSKG 23/11, kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 23/11/2025

XSKG 23/11, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 23/11/2025.

- XSKG 16/11/2025

XSKG 16/11, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 16/11/2025.

- XSKG 9/11/2025

XSKG 9/11, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 9/11/2025.

- XSKG 2/11/2025

XSKG 2/11, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 2/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: Trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ Sáu quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay thưởng Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 30/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.