Trực tiếp: Israel tấn công lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha, Qatar

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi các cuộc không kích là "vi phạm trắng trợn" chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar. Ông nói thêm rằng tất cả các bên trong cuộc chiến Gaza phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, thay vì phá hủy triển vọng đó. Khu vực bị tấ công ở thủ đô Doha. Ảnh: X

Cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên ở thủ đô Doha sau đòn tập kích của Israel. (Video: X) Trong thông tin cập nhật mới nhất, Bộ Nội vụ Qatar xác nhận cuộc tấn công vào thủ đô Doha "là kết quả của cuộc tấn công vào lực lượng Hamas". “Bộ xác nhận rằng các nhóm chuyên trách đang làm việc tại hiện trường và tình hình an toàn”, Bộ Nội vụ Qatar thông tin trên mạng xã hội.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqae lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào quan chức Hamas ở Doha và gọi đây là hành vi vi phạm "nguy hiểm" luật pháp quốc tế. "Hành động cực kỳ nguy hiểm và mang tính tội ác này vi phạm nghiêm trọng tất cả quy định và luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar", ông Baqae nhấn mạnh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố Israel hành động đơn độc trong cuộc không kích vào thủ đô Doha. Nội dung bài đăng có đoạn: "Hành động chống lại thủ lĩnh hàng đầu của lực lượng Hamas là hoạt động hoàn toàn độc lập của Israel. Israel khởi xướng, Israel thực hiện và Israel chịu hoàn toàn trách nhiệm". Tuy nhiên, cả quân đội và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều không đề cập rõ ràng đến địa điểm xảy ra vụ tấn công ở thủ đô Qatar trong tuyên bố mới nhất.

Cuộc tấn công xảy ra khi phái đoàn Hamas họp để thảo luận về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt hành động thù địch, trong khi lực lượng Israel đang thúc đẩy kế hoạch chiếm giữ thành phố Gaza. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari "lên án mạnh mẽ" vụ tấn công do phía Israel thực hiện nhắm vào tòa nhà dân cư nơi có nhiều lãnh đạo Hamas sinh sống. Kết quả của cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hamas, theo quan chức Israel, tại Doha. Ông Ansari nhấn mạnh: "Hành động cực kỳ nguy hiểm và mang tính tội phạm này đã vi phạm nghiêm trọng tất cả các quy định và luật pháp quốc tế, đồng thời xâm phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar". Ông nói thêm: “Nhà nước Qatar khẳng định sẽ không dung thứ cho hành vi liều lĩnh này của Israel và việc nước này tiếp tục can thiệp vào an ninh khu vực cũng như bất kỳ hành động nào nhắm vào an ninh và chủ quyền của Qatar. Các cuộc điều tra đang được tiến hành ở cấp cao nhất và thông tin chi tiết sẽ công bố ngay khi có kết quả.

Phóng viên của Al Jazeera đưa tin địa điểm bị Israel nhắm mục tiêu ở thành phố Doha nằm trong khu dân cư, chứ không phải là khu vực biệt lập.

Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một vụ ám sát nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas tại thủ đô Doha của Qatar. Một nguồn tin của Hamas nói với Al Jazeera rằng vụ tấn công xảy ra khi một nhóm đàm phán đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn ở Gaza do Mỹ đưa ra. Khói bốc lên tại một khu vực của thủ đô Doha, Qatar sau đợt tấn công của Israel. Qatar lên án vụ tấn công của Israel, gọi đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 64.605 người thiệt mạng và 163.319 người bị thương kể từ tháng 10 năm 2023.