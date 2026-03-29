Trực tiếp chung kết Miss World Vietnam 2025

Tối 29/3, chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) diễn ra với màn tranh tài của 47 người đẹp. Tại chung kết, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại hành trình hơn 3 năm của mình.

Vương miện dành cho tân Miss World Vietnam có tên gọi “Trân Hoa Tứ Quý - The Blooms of Four Seasons”, được hoàn thiện sau 2.160 giờ chế tác.

Theo ban tổ chức, vương miện được lấy cảm hứng từ hình tượng “vườn hoa bốn mùa” rực rỡ trong ánh ban mai, nơi vẻ đẹp Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ kim hoàn hiện đại, kết hợp cùng những biểu tượng văn hóa tinh tế.

Tác phẩm được đính kết 3.368 viên đá quý, chất liệu vàng 750. Tổng thể thiết kế được xử lý theo bố cục tạo nên nhịp chuyển động mềm mại qua các lớp cánh hoa và những đường nét uốn lượn quanh khung.

Bên cạnh vương miện, hoa đăng quang cũng là vật phẩm mang nhiều ý nghĩa biểu trưng cho thời khắc thiêng liêng khi tân Hoa hậu được xướng tên. Hoa đăng quang của Miss World Vietnam 2025 mang tên “Lạc Diệp”, tôn vinh văn hóa Lạc Việt.

Ngoài những danh hiệu, người đẹp đăng quang sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 74 vào năm 2027.

Cận cảnh vương miện cho tân Miss World Vietnam.

Trải qua vòng chung khảo với hàng loạt phần thi phụ hấp dẫn như "Người đẹp bản lĩnh", "Người đẹp thể thao", "Người đẹp thời trang", "Người đẹp nhân ái" và "Người đẹp biển"… những ứng viên sáng giá nhất cho vương miện đã dần lộ diện.

Ba cái tên nổi bật gồm Trần Thị Phương Linh, Nguyễn Lan Nhi và Phan Phương Oanh được nhiều khán giả gọi tên cho danh hiệu cao nhất. Cả ba sở hữu nhan sắc nổi bật cùng thành tích học tập và hoạt động thiện nguyện gây chú ý.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Ý Nhi cũng có những chia sẻ xúc động. Cô chia sẻ hành trình Miss World Vietnam là khoảng thanh xuân rực rỡ.

Nhìn lại chặng đường đi qua, người đẹp nói có niềm vui, nỗi buồn và bài học trưởng thành. Hoa hậu từng vấp phản ứng của công chúng về cách ứng xử thời điểm mới nổi tiếng. Cô thấy bản thân lúc đó còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp chưa tốt.

Theo Ý Nhi, khán giả là nguồn động lực giúp cô vượt qua thử thách, đồng thời có cơ hội chứng tỏ bản thân. "Tôi biết ơn vì mọi người đã bao dung, có góc nhìn nhận tích cực hơn về tôi", cô nói.

Hoa hậu Ý Nhi kết thúc nhiệm kỳ gần 3 năm.

Dù thời điểm hiện tại Ý Nhi bận rộn với lịch học tại Australia, nhưng cô sắp xếp thời gian về nước thực hiện màn final walk và trao lại vương miện cho tân hoa hậu.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Ý Nhi sẽ quay trở lại Australia hoàn thành chương trình du học.