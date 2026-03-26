Lộ diện 5 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất Miss World Vietnam 2025

Đêm chung khảo Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại TP.HCM. Trong đêm tranh tài, 47 thí sinh tự tin sải bước, khoe hình thể và thần thái mang nguồn năng lượng trẻ trung "đốt nóng" không khí nhà thi đấu.

Sau đêm thi, ban giám khảo chọn ra Top 5 "Người đẹp biển" gồm: Phạm Thùy Dung (063), Trịnh Yến Nhi (051), Bùi Thu Thủy (102), Vũ Thị Kiều Trinh (303) và Nguyễn Đào Tuyên Dương (165).

Đây đều là những cái tên hội tụ đủ yếu tố hình thể, năng lượng và bản lĩnh sân khấu những tiêu chí quan trọng để tiến sâu vào Top 20 chung cuộc. Người chiến thắng hạng mục này cũng sẽ có mặt trong Top 20 vào đêm chung kết.

5 người đẹp chiến thắng phần thi "Người đẹp biển".

Ngoài ra, phần thi "Người đẹp du lịch" cũng thu hút sự chú ý khi Top 10 thí sinh trình bày trực tiếp về quê hương của mình. Không chỉ giới thiệu cảnh đẹp, mỗi thí sinh còn thể hiện khả năng kể chuyện, sự sáng tạo và tình yêu dành cho nơi mình sinh ra.

Sau phần trình bày, ban giám khảo chọn ra Top 6 người xuất sắc nhất gồm: Trương Tâm Như (014), Nguyễn Lan Nhi (367), Ngô Thị Kiều Anh (193), Nguyễn Đặng Khã Trâm (150), Lê Ngọc Như Quỳnh (079) và Phan Hải Như (151). Thí sinh có số điểm cao nhất ở hạng mục này cũng sẽ giành tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Top 5 "Người đẹp du lịch".

Ngoài các phần thi, đêm chung khảo còn diễn ra màn trình diễn Dances of Vietnam lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc thi. Đây là sân khấu để các thí sinh quảng bá vẻ đẹp con người, văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua trang phục lẫn vũ điệu.

Mỗi bộ trang phục được các nhà thiết kế trẻ thổi hồn từ làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian, phong tục tập quán hay những điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ cảm hứng tranh Đông Hồ, hoa sen đến làng nghề, lễ hội dân gian… tất cả được chuyển hóa thành những bộ trang phục cầu kỳ, kết hợp cùng vũ đạo để tạo nên một sân khấu vừa thời trang vừa giàu tính biểu đạt.

Các trang phục thu hút sự chú ý bởi sự đa dạng về màu sắc và ý tưởng thiết kế.

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), với sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata. Cô gái xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.