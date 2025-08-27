Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kenya hôm nay 27/8

Việt Nam vs Kenya (17h ngày 27/8)

Sau 2 thất bại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp tại giải vô địch thế giới (FIVB Women's Volleyball World Championship). Điều này không nằm ngoài dự đoán bởi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của 2 đội bóng châu Âu rất mạnh.

Mục tiêu thành tích của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải đấu này ngay từ đầu được nhắm đến ở trận cuối cùng. Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội chạm trán Kenya - đội tuyển xếp hạng 25 thế giới (kém Việt Nam chỉ 3 bậc). Hai đội tuyển được đánh giá ngang tầm về trình độ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tìm chiến thắng đầu tiên tại giải thế giới. (Ảnh: FIVB)

Trong trận đấu giao hữu trước giải vô địch thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đánh bại Kenya. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà cả 2 đội đều ra sân với mục tiêu tập huấn và không thể phô diễn hết năng lực, tránh bị "lộ bài". Ở cuộc tái đấu, sự thể hiện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như đối thủ sẽ rất khác.

Kenya đang ở trong hoàn cảnh giống như đội tuyển Việt Nam. Đội bóng châu Phi chắc chắn bị loại sau 2 trận thua Ba Lan và Đức. Họ có 1 set thắng và ghi được 121 điểm trong 2 trận đầu tiên (chỉ kém 4 điểm so với đội tuyển Việt Nam). So với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, Kenya có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường thế giới hơn khi đây là lần thứ 7 họ tham dự giải.