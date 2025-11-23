Đóng

Trực thăng tiếp cận vùng bị cô lập ở Đắk Lắk, tiếp tế lương thực cho người dân

(VTC News) -

2 trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 đã bay vào khu vực xã Hòa Xuân, Đắk Lắk, tiếp tế lương thực cho bà con bị cô lập do lũ.

Hoàng Minh - Chí Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới