Đóng

Trọn vẹn khoảnh khắc Su-30MK2 nhào lộn, thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình

(VTC News) -

Biên đội tiêm kích SU-30MK2 thả bẫy nhiệt, khoan xoáy sâu vào bầu trời trong buổi tổng duyệt A80.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới