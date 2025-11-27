Triệu đôi tay góp sức cùng OMO trồng 1 triệu cây xanh trên khắp Việt Nam

(VTC News) -

Sau 5 năm bền bỉ cùng chương trình “Hành động vì một Việt Nam xanh” - phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - OMO đã góp phần phủ xanh hàng vạn cánh rừng, phục hồi hệ sinh thái và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến hàng triệu người Việt Nam.

Cột mốc ấn tượng này khẳng định sứ mệnh “Vì Việt Nam là nhà” của Unilever sau 30 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam nói chung, và tinh thần “Làm điều hay, ngại gì bẩn” của OMO nói riêng. Tiếp nối thành công đó, OMO cam kết trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng di sản xanh bền vững cho thế hệ tương lai.

Với thông điệp lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam, OMO tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, đối tác và cộng đồng trên khắp Việt Nam trong hành trình kiến tạo một tương lai xanh, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học.

OMO hướng đến trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030.

Thành quả 5 năm với những con số biết nói đã minh chứng mạnh mẽ cho những đóng góp của OMO vào công cuộc bảo vệ màn chắn xanh cho Việt Nam. Sau 5 năm, OMO đã trồng hơn 1 triệu cây xanh tại các rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng ngập mặn, vườn quốc gia; phủ xanh 472,6 hecta rừng tại 21 tỉnh thành. Bên cạnh đó, OMO cũng thả 80.000 banh hạt giống, trao 35 loại cây quý hiếm đặc thù cho 12 vườn quốc gia.