Trẻ hút thuốc lá điện tử tăng chóng mặt, phát động cuộc thi tìm hiểu luật

Báo Công lý phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” từ ngày 19/11 đến 30/11/2025. Hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, đưa quy định pháp luật đến gần hơn với người dân, trong bối cảnh tình trạng sử dụng thuốc lá, đặc biệt ở giới trẻ, tiếp tục gia tăng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá chứa khoảng 7.000 hóa chất, 69 chất gây ung thư, làm hơn 8 triệu người tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, năm 2021, thuốc lá gây ra hơn 104.000 ca tử vong và tiêu tốn khoảng 108.000 tỷ đồng chi phí y tế và tổn thất kinh tế, cao gấp nhiều lần nguồn thu từ thuế thuốc lá.

Tình hình sử dụng sản phẩm thuốc lá mới đang trở nên đáng lo ngại. Tỷ lệ học sinh 13-15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Riêng năm 2023, gần 700 cơ sở y tế trên cả nước ghi nhận 1.224 ca nhập viện liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, phần lớn do sử dụng kéo dài.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến, không giới hạn số lượt dự thi, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả cao nhất. Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, khuyến khích học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Thông qua sân chơi này, đơn vị tổ chức kỳ vọng lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Thí sinh tham gia tại website cuocthi.congly.vn và tra cứu thông tin theo thể lệ chính thức.