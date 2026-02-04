Trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(VTC News) -

Sáng 4/2, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho tác giả Lý Anh Tuấn đoạt giải Đặc biệt.

Sau thời gian phát động, Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhận được 251 tác phẩm của 125 tác giả chuyên và không chuyên đến từ nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước.

Ban tổ chức quyết định trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B. Giải đặc biệt thuộc về tác giả Lý Anh Tuấn (Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam). Tác phẩm đoạt giải được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, sẽ xuất hiện xuyên suốt trong các hoạt động, ấn phẩm và không gian truyền thông của đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Ba giải A được trao cho các tác giả Hồ Sỹ Khải (Đồng Tháp), Lâm Hồ Thụy Vy (Huế) và Đinh Chí Nhân (TP.HCM). Sáu giải B thuộc về các tác giả, nhóm tác giả đến từ TP.HCM, Hưng Yên, Hà Nội và một số cơ sở đào tạo mỹ thuật, đơn vị trong và ngoài lực lượng vũ trang.

Ngay sau phần trao giải, Trung ương Đoàn phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Cuộc thi nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần, hình ảnh đại hội một cách trực quan, sinh động, đưa nội dung tuyên truyền đi sâu vào đời sống xã hội, đặc biệt là trên không gian số và tại cơ sở.

Cuộc thi tranh cổ động dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn chất liệu và hình thức thể hiện. Các tác phẩm cần bám sát chủ đề đại hội, thể hiện rõ tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 30/1 đến hết 15/4, với cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải nhì 10 triệu đồng, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 1 giải phong trào dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm chất lượng.

Thí sinh dự thi gửi trực tiếp tác phẩm về: Văn phòng Nhà xuất bản Kim Đồng (số 55 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc gửi tác phẩm theo link đăng ký của Ban tổ chức.