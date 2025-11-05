TP.HCM yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi

(VTC News) -

UBND TP.HCM chiều 5/11 đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13)

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trực thuộc và chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tập trung triển khai các biện pháp phòng, tránh và ứng phó khi bão Kalmaegi ảnh hưởng đến địa bàn.

Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động vật tư, phương tiện, lực lượng để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Mưa lớn kết hợp triều cường đang khiến nhiều khu vực của TP.HCM ngập nặng chiều 5/11.

Các đơn vị được yêu cầu trực nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến bão, chủ động dự báo và xây dựng phương án ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị báo cáo, cập nhật số điện thoại trực ban, phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn.

Đồng thời, các phường, xã, đặc khu phải khẩn trương rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, xung yếu có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn, sạt lở, giông, lốc, ngập úng… để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời.

Phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư được yêu cầu triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng cảng biển và công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Các đơn vị thực hiện kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu hàng, tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Đồng thời, chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý, nhất là tàu cá đang đánh bắt trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão... Để thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn và yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng không để thuyền viên ở lại trên tàu khi bão đổ bộ tại khu vực neo đậu.

Ảnh hưởng mưa bão, TP.HCM dự báo tiếp tục có mưa lớn và đón đợt triều cường vượt mức lịch sử mới từ ngày mai.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đồng thời theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão, thường xuyên thông báo cho chủ tàu thuyền biết diễn biến của bão và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh.

Các Sở Xây dựng, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi, Công ty TNHH Một thành viên thoát nước đô thị, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm quản lý và Khai thác công trình thủy lợi, các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án... phối hợp với phường, xã, đặc khu rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình, nhất là các công trình đang thi công

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí công trình xung yếu; vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm...

Sở Xây dựng đồng thời chỉ đạo triển khai biện pháp chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh ngã đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

TP.HCM yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi và sẵn sàng phương án ngừa giông lốc, sạt lở, ngập úng.

Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an; Thanh niên xung phong được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị để ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Điện lực TP ứng trực, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng do giông, lốc gây ra.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa căn cứ vào tình hình thời tiết, mực nước hồ, lưu lượng về hồ và diễn biến mực nước triều vùng hạ du và mưa lớn tại TP, phối hợp vận hành hồ chứa, nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du…