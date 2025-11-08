(VTC News) -

Ngày 8/11, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM sẽ đồng hành cùng Petrovietnam trong sự phát triển chung của Thành phố và đất nước, đồng thời xem Petrovietnam (PVN) là đối tác chiến lược trong tiến trình phát triển lâu dài.

Phát triển kinh tế biển - trụ cột mới của TP.HCM

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó kinh tế biển được xác định là lĩnh vực trụ cột, với năng lượng và logistics là hai mũi nhọn. Ông nhấn mạnh đây cũng là các lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa tập đoàn và thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá cao vai trò và đóng góp của Petrovietnam trong phát triển đất nước. “PVN không chỉ đóng góp lớn về kinh tế mà còn giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh phi truyền thống. Mỗi ngày, Petrovietnam đang góp phần xây dựng hình ảnh đất nước mạnh mẽ, bền vững, thân thiện hơn, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân”, ông nói.

Theo thống kê, Petrovietnam hiện đóng góp khoảng 19% GRDP của TP.HCM và 15,8% thu ngân sách quốc gia. “Trước đây nhiều người, kể cả tôi, từng nghĩ PVN chỉ hút tài nguyên bán lấy tiền, nhưng giờ thì không phải vậy. Phần khai thác dầu khí chỉ chiếm hơn 30%, còn lại là công sức, trí tuệ, sự đóng góp của hàng vạn cán bộ, kỹ sư, công nhân PVN qua nhiều thế hệ”, ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

TP.HCM đồng hành, tháo gỡ để Petrovietnam phát triển

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM sẽ nỗ lực hết sức để ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Petrovietnam phát triển. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh 4 nhóm kiến nghị trọng tâm: quy hoạch; quản lý và sử dụng đất; tham gia các dự án trọng điểm của TP.HCM; và đề xuất cơ chế đặc thù, vượt trội, phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam và thế giới.

“Tinh thần của chúng ta là có cách ứng xử mới, giải quyết vấn đề hài hòa. Không cần gửi văn bản lòng vòng, cứ chuẩn bị hồ sơ và đến trực tiếp làm việc với các sở, ngành, giám đốc sở báo cáo lãnh đạo Ủy ban. Cách này sẽ giúp tháo gỡ nhanh hơn, thực chất hơn”, ông nói.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các sở, ngành cần xác định thứ tự ưu tiên, tập trung xử lý những vấn đề trong thẩm quyền của Thành phố, không nên mất thời gian chờ xin ý kiến cấp trên. “Hiện nay, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 cho phép TP.HCM được chủ động hơn. Thậm chí nhiều quy định mới của Trung ương cũng đã cởi mở hơn. Vấn đề là chúng ta có dám làm hay không”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, TP.HCM hoàn toàn đồng thuận với 5 trụ cột hợp tác chiến lược mà Petrovietnam đề xuất trong định hướng hợp tác lâu dài: Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh – mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; Thúc đẩy phát triển xanh và năng lượng sạch; Xây dựng chuỗi cung ứng sạch, hướng đến nền kinh tế bền vững; Hình thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật biển quy mô 200 – 400 ha; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, tạo động lực mới cho kinh tế Thành phố.

Theo ông Trần Lưu Quang, TP.HCM đặc biệt quan tâm đến các mô hình năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo của PVN. “Chúng ta cần khơi dậy ý thức xanh trong từng người dân, từ việc nhỏ như lựa chọn sản phẩm thân thiện môi trường. Để làm được điều này, cần sự chung tay của nhiều lực lượng, trong đó có Petrovietnam – một đơn vị có đủ năng lực và tầm nhìn để tiên phong”, ông nói.

Với dự án trung tâm dịch vụ kỹ thuật biển, Bí thư Thành ủy cho biết nếu Petrovietnam được ưu tiên và đáp ứng các điều kiện, TP.HCM sẵn sàng bố trí quỹ đất phù hợp. “Tôi tin đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Thành phố”, ông nói.

Giao việc gắn với mục tiêu, chấm điểm minh bạchTại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phương châm điều hành của TP.HCM là “giao việc gắn với mục tiêu và thời hạn cụ thể”. Thành phố chỉ quản trị kết quả cuối cùng, đảm bảo đúng quy định nhưng yêu cầu tiến độ rõ ràng.

“Chúng tôi sẽ có cơ chế chấm điểm minh bạch. Ai làm tốt, hoàn thành đúng tiến độ sẽ được ghi nhận; ai chậm trễ sẽ bị nhắc nhở. Mọi việc phải sòng phẳng, rõ ràng để khuyến khích tinh thần trách nhiệm”, ông nói.

Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, địa phương hiện có nhiều quỹ đất tiềm năng, đủ điều kiện hình thành các khu dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp phụ trợ quy mô lớn.

Cũng trong buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn Petrovietnam vì những nghĩa cử nhân văn, trong đó có chương trình đầu tư hệ thống nước sạch cho xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ) – địa bàn duy nhất của TP.HCM hiện chưa có nước sạch.

“Trên đường đến đây, tôi đã chấp thuận chủ trương đầu tư công trình này. Mong Petrovietnam cùng chung tay, thực hiện theo hình thức ‘chìa khóa trao tay’ để người dân sớm được sử dụng nước sạch. Một ngày đẹp trời, khi công trình khánh thành trong niềm vui của bà con Thạnh An, đó sẽ là hình ảnh đẹp cho sự đồng hành giữa TP.HCM và Petrovietnam”, ông nói.

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, hợp tác giữa TP.HCM và Petrovietnam không chỉ có giá trị kinh tế mà còn thể hiện tinh thần gắn kết vì phát triển bền vững, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, phù hợp với khát vọng chung của cả Thành phố và Tập đoàn.