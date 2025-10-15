TP.HCM kiến trúc lại không gian với tư duy đa cực - siêu kết nối

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả to lớn đó là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của TP.HCM, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung - TP.HCM xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.