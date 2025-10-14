Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

(VTC News) -

Tại phiên làm việc chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sáng nay 14/10, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng Bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 109 người. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 28 người.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 Trần Lưu Quang.

Bộ Chính trị đã chỉ định, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư TW Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Bí thư Thành ủy gồm: ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Đặng Minh Thông, bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Bộ Chính trị cũng điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 25/8, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê ở phường Trảng Bàng -Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Cử nhân Chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến Trung ương.

Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2/2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương);...