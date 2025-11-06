TP.HCM chờ hành lang pháp lý để triển khai cải hoán xe máy xăng sang điện

(VTC News) -

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội chiều 6/11, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đã đề xuất nghiên cứu và thử nghiệm phương án “hoán cải” xe máy chạy xăng sang xe sử dụng điện, với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phù hợp định hướng giao thông xanh của TP.HCM.

Theo báo cáo bước đầu của đơn vị đề xuất, phương án hoán cải chỉ bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng, để xe có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc hybrid.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

“Về phía Sở Xây dựng, chúng tôi nhận thấy đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng, phù hợp với chủ trương chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị. Tuy nhiên, nội dung này hiện mới là báo cáo và đề xuất của doanh nghiệp, chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá, thẩm định”, ông Giang cho biết.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã chủ trì cuộc họp với doanh nghiệp đề xuất và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến về phương án cải hoán xe máy xăng thành xe lai điện. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tại cuộc họp, Sở đã ban hành Văn bản số 14253 ngày 31/10/2025 gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị xem xét và đánh giá đề xuất chuyển đổi.

Đồng thời, Sở kiến nghị Cục nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm; tham mưu Bộ Xây dựng bổ sung quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn đối với phương tiện được cải tạo sang động cơ điện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề xuất cần tạo hành lang pháp lý để các tổ chức, cá nhân có thể triển khai giải pháp này trong thực tế, đồng thời đề nghị Cục Đăng kiểm hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Motorcycles TV đăng ký thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm chuyển đổi.

Chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện được kì vọng là giải pháp "xanh".

Để triển khai chính thức, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn an toàn, công nghệ, đồng thời đánh giá tác động kinh tế – môi trường theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. “Sau khi có đầy đủ cơ sở và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, thành phố và các cơ quan liên quan sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định lộ trình thực hiện, bảo đảm an toàn, hiệu quả và bền vững”, ông Giang nhấn mạnh.

Trước đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin một doanh nghiệp tại TP.HCM đề xuất phương án cải hoán xe máy chạy xăng sang xe lai điện.

Ông Nguyễn Thạch Lân, Giám đốc điều hành doanh nghiệp đề xuất dự án, cho biết ông cũng là người trực tiếp nghiên cứu và chế tạo bộ thiết bị chuyển đổi nhiên liệu cho xe máy. Theo giải pháp của ông, xe vẫn giữ nguyên động cơ xăng, đồng thời được lắp thêm bộ chuyển đổi giúp xe có thể vận hành bằng điện, trở thành dạng “xe lai” (hybrid).

Ông Lân giải thích, sản phẩm không biến xe xăng thành xe điện hoàn toàn, mà chỉ bổ sung thêm một chế độ chạy điện song song với động cơ xăng hiện có. Cấu hình cải hoán gồm ba phần chính: động cơ điện gắn ở bánh trước, bộ chuyển đổi và cụm pin.

Về nguyên lý hoạt động, xe vẫn nổ máy và vận hành bằng động cơ đốt trong, trong khi động cơ điện ở bánh trước đóng vai trò như turbine tạo dòng điện nạp vào pin thông qua bộ chuyển đổi. Ngoài ra, ông Lân cho biết đã tích hợp thêm bộ thu hồi năng lượng từ quá trình phanh để sạc pin, giúp nâng cao hiệu suất vận hành.

Trên xe có nút chuyển chế độ. Khi hết xăng, người điều khiển có thể gạt nút để chuyển sang chạy điện, quãng đường có thể đạt 40 – 80km tùy mức pin.

Xe máy chuyển đổi thử nghiệm.

Tuy nhiên, giải pháp này hiện đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều thợ sửa xe và kỹ thuật viên trong ngành cho rằng việc “chế cháo” động cơ, lắp thêm mô-tơ điện và pin vào khung xe xăng có thể phát sinh rủi ro về an toàn kỹ thuật, đặc biệt liên quan đến tải trọng, dây điện, pin và hệ thống phanh.

Bên cạnh đó, vấn đề chi phí cũng được đặt ra, bởi theo một số người trong nghề, nếu thực hiện nhỏ lẻ, chi phí lắp đặt bộ chuyển đổi có thể tương đương, thậm chí cao hơn cả việc mua một chiếc xe điện mới trên thị trường.

Ngược lại, nhóm ủng hộ cho rằng nếu được chuẩn hóa, sản xuất quy mô lớn và có hành lang pháp lý rõ ràng, đây có thể là giải pháp giúp người dân tiếp cận phương tiện xanh mà không phải bỏ đi xe đang sử dụng.

Hiện đề xuất của doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình được các cơ quan chức năng xem xét. TP.HCM cho biết chỉ có thể triển khai đại trà khi có đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn và hướng dẫn pháp lý từ Bộ, ngành liên quan.