Tổng thống Pháp tái bổ nhiệm Thủ tướng vừa từ chức

(VTC News) -

“Tổng thống Cộng hòa (Pháp) chỉ định ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ cho ông thành lập chính phủ mới”, Điện Élysée cho biết hôm 10/10.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Sébastien Lecornu viết: “Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang khiến người dân Pháp mệt mỏi và tình trạng bất ổn đang làm tổn hại đến hình ảnh cũng như lợi ích của đất nước này”.

Quyết định tái bổ nhiệm ông Lecornu đánh dấu cao trào của một tuần đầy biến động trên chính trường Pháp.

Ông Sébastien Lecornu. (Ảnh: Reuters)

Tối 5/10, ông Sébastien Lecornu công bố danh sách nội các mới. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Bộ trưởng Nội vụ đã công khai chỉ trích quyết định này. Đến sáng 6/10, ông Lecornu nộp đơn từ chức và được Tổng thống Emmanuel Macron chấp thuận.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Macron bất ngờ đổi ý, yêu cầu ông Lecornu tạm thời điều phối quá trình tìm người kế nhiệm, đồng thời mở các cuộc đàm phán khẩn cấp trong 48 giờ với các đảng đối lập.

Dù vậy, sau nhiều nỗ lực bất thành trong việc ổn định chính phủ, Tổng thống Macron cuối cùng quyết định tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng.

Quyết định của Tổng thống Emmanuel Macron đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ các phe phái đối lập. Jordan Bardella, Chủ tịch đảng cực hữu "Tập hợp Quốc gia Pháp" (National Rally), gọi đây là “một trò đùa tồi tệ, một sự sỉ nhục đối với nền dân chủ và là nỗi nhục của người dân Pháp”.

Marine Le Pen, người hiện tạm rút khỏi chính trường trong thời gian chờ kháng cáo vụ bê bối tài chính bầu cử, đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ mới (chưa được công bố) của ông Sébastien Lecornu, đồng thời đề nghị tổ chức bầu cử sớm.

Tình trạng bế tắc chính trị trong việc thành lập nội các và thông qua ngân sách khiến Pháp bị so sánh với các quốc gia châu Âu thường xuyên rơi vào bất ổn chính trị, như Italy.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 10/10, ông Sébastien Lecornu cho biết đã đạt được một thỏa hiệp mới: mọi vấn đề phát sinh trong các cuộc tham vấn chính trị gần đây sẽ được đưa ra tranh luận công khai tại Quốc hội, thay vì bị ép thông qua.

Đáng chú ý, ông nhấn mạnh rằng những người tham gia chính phủ mới phải cam kết từ bỏ mọi tham vọng tranh cử tổng thống năm 2027.

Hiện ông Lecornu chưa công bố danh sách nội các mới. Cuộc tham vấn cuối cùng giữa ông và Tổng thống Emmanuel Macron tập trung vào các đảng thuộc khối trung tâm cùng cánh tả và cánh hữu truyền thống, trong khi phe cực tả và cực hữu bị loại khỏi bàn đàm phán.