Tổng thống Pháp tham vấn khẩn cấp chọn người kế nhiệm Thủ tướng vừa từ chức

Trong một diễn biến chưa từng có trong lịch sử chính trị Pháp, 9h30 sáng 6/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã từ chức chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Pháp công bố Nội các mới và cũng chưa đầy 1 tháng sau khi nhậm chức.

Trong một thông báo, Điện Elysée cho biết Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã nộp đơn từ chức và được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chấp thuận.

Điện Elysée cho biết Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã nộp đơn từ chức và được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chấp thuận. (Ảnh: Libération)

Giới thạo tin cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi ông Sébastien Lecornu đã dành hơn một giờ thảo luận với Tổng thống Emmanuel Macron tại Cung điện Elysée sáng sớm nay (6/10).

Như vậy, việc từ chức diễn ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Pháp công bố danh sách Nội các mới và chưa đầy một tháng kể từ khi ông Sébastien Lecornu nhậm chức Thủ tướng.

Động thái này đánh dấu sự sụp đổ nhanh nhất của một chính phủ trong lịch sử nền Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp, phản ánh mức độ bất ổn sâu sắc của đời sống chính trị quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Thị trường tài chính ngay lập tức chao đảo khi chỉ số CAC 40 trên sàn chứng khoán Paris đã lao dốc mạnh, mất hơn 1,7% giá trị trong phiên giao dịch vào sáng nay. Giá trị cổ phiếu của các ngân hàng lớn tại Pháp như Société Générale, BNP Paribas…đều chứng kiến mức giảm từ 4% đến 5% so với phiên giao dịch trước đó.

Các phe cực tả và cực hữu đều tranh thủ cơ hội, yêu cầu “luận tội Tổng thống”, đòi giải tán Quốc hội và tổ chức một cuộc bầu cử lập pháp sớm.

Ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp ngày 10/9 vừa qua, sau khi người tiền nhiệm François Bayrou buộc phải từ chức vì thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm liên quan đến kế hoạch cắt giảm ngân sách, trị giá 44 tỷ euro.

Việc ông Sébastien Lecornu ra đi sớm hơn dự kiến cho thấy chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn, giữa lúc nước Pháp phải đối mặt với lạm phát, thâm hụt ngân sách và áp lực từ các cuộc đình công kéo dài của công đoàn.

Một quan chức cấp cao của Điện Elysée cho biết Tổng thống Emmanuel Macron hiện đang tiến hành tham vấn khẩn cấp với các lãnh đạo đảng phái trong và ngoài chính phủ để lựa chọn người kế nhiệm. Trong số các tên tuổi được nhắc đến có Bộ trưởng Tài chính Roland Lescure, Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Noël Barrot và Chủ tịch Hạ viện Yaël Braun-Pivet.