Tổng Bí thư: Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025.

Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác 2025, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; các văn bản chính đưa ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81; báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong Quý IV/2025.

Bộ trưởng khẳng định, những nội dung tại hội nghị là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, là căn cứ để Đảng ủy Công an Trung ương đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và những năm tiếp theo; tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII...

Trong năm 2025, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Công an Nhân dân (CAND) luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2025…; qua đó giữ vững an ninh quốc gia, củng cố một bước trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện để thực hiện các quyết sách phát triển của Đảng.

Nổi bật là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không để xảy ra sơ suất; công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước; thể hiện vai trò tiên phong, nòng cốt của lực lượng CAND trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, là cơ sở để Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo gắn với đổi mới tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền sát với chức năng, nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong CAND, trọng tâm là Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với tư duy, cách làm mới, mang tính hành động cao.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên… Đặc biệt đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, với tinh thần "Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì Nhân dân"; chỉ đạo lực lượng CAND tích cực, kịp thời hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2025.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, lực lượng CAND tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031…; định vị cụ thể những công tác gia tăng đóng góp của lực lượng Công an trong thực hiện 3 mục tiêu chiến lược "hòa bình, ổn định - phát triển bền vững, chất lượng cao - nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân", tăng trưởng hai con số, thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được với sản phẩm, kết quả công việc rõ nét; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng cần quyết tâm, nỗ lực rất lớn, sự bứt phá mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; trong đó vai trò, sự đóng góp của lực lượng CAND đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư tin tưởng, với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", lực lượng Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, nhất là gợi ý của đồng chí Tổng Bí thư về các nhiệm vụ mà lực lượng CAND cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Bám sát và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn lực lượng CAND sẽ tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.