Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

(VTC News) -

Ngày 5/9, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2023-2025.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT.

Trải qua chặng đường 80 năm, ngành Giáo dục không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình để góp phần đổi mới và phát triển đất nước.

Đó là hành trình từ nền giáo dục thuộc địa hoang sơ, tới nền giáo dục độc lập "hoàn toàn Việt Nam", từng bước, từng bước khẳng định mình trên bản đồ giáo dục thế giới, đang nỗ lực từng bước để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trong hành trình đó có sự chung tay, góp sức, ý chí kiên định, bền bỉ của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia Giáo dục được thành lập (28/8/1945) với nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân. Trong giai đoạn 1945-1954, phong trào Bình dân học vụ và Bổ túc văn hóa là kỳ tích, xóa mù chữ cho hàng triệu người và nâng cao dân trí. Hệ thống trường lớp không ngừng được mở rộng để đào tạo nguồn nhân lực cốt cán cho sự nghiệp "kháng chiến, kiến quốc".

Kế thừa những thành quả của giai đoạn trước, giai đoạn 1954-1975, miền Bắc cơ bản xóa nạn mù chữ. Hàng vạn cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên được đào tạo cả ở trong nước và được cử đi đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa, trở thành lực lượng chủ chốt xây dựng miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Ở miền Nam, trong vùng giải phóng, nền giáo dục cách mạng chứng minh sự linh hoạt, bền bỉ, xây dựng mạng lưới trường lớp dân chủ, đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến.

Thành tựu nổi bật nhất của giáo dục giai đoạn 1975-1986 là thống nhất thành công hệ thống giáo dục quốc dân. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến đại học duy trì và mở rộng; thành công trong xoá mù chữ và nâng cao dân trí. Đây cũng là giai đoạn xây dựng hệ thống đường lối, chính sách giáo dục toàn diện, trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của ngành trong suốt một thời gian dài.

Từ năm 1986 đến nay, hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục không ngừng được hoàn thiện, thể hiện rõ quan điểm "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu".

Năm học 2025-2026 đánh dấu việc thực thi nhiều chủ trương, chính sách lớn như thực hiện bốn đạo luật về giáo dục, gồm: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Đây cũng là năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục đào tạo, thực hiện miễn, hỗ trợ học phí, tổ chức bữa ăn bán trú, xây dựng hệ thống trường học ở các xã biên giới đất liền.