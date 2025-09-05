26 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lễ khai giảng đặc biệt

Tổng Bí thư: Giáo dục là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân tộc Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Giáo dục là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân tộc.

Bộ trưởng GD&ĐT: 80 năm như một phép màu Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu lại các dấu mốc trong hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách đây 80 năm, chỉ vài ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới. Bức thư là tuyên ngôn về giáo dục và đào tạo, thể hiện tầm nhìn về tương lai phát triển đất nước bằng và gắn liền với giáo dục. Ngày 5/9 thành ngày truyền thống của ngành, là ngày cả nước khai giảng, là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Cũng đúng dịp này cách đây 80 năm, Bộ Quốc gia giáo dục, thành viên của Chính phủ lâm thời đã được thành lập. Từ đó tới nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quản lý, dẫn dắt toàn ngành, trải qua 80 năm phấn đấu trưởng thành và góp phần phát triển đất nước. Lễ khai giảng năm nay được tổ chức với hình thức đặc biệt, với sự kết nối qua đường truyền trực tuyến và truyền hình trực tiếp của VTV, tất cả các cơ sở giáo dục cùng cả nước đang tham dự và chứng kiến lễ kỷ niệm và khai giảng, cùng nghe lời căn dặn và chúc mừng năm học mới của đồng chí Tổng Bí thư, cùng nghe tiếng trống khai trường. Hàng triệu con tim đang chung một cảm xúc thiêng liêng, phấn khởi, tự hào. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. (Ảnh: Đắc Huy) Khai giảng năm nay được tổ chức trong sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của toàn dân đối với giáo dục và đào tạo: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Quốc hội có Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; Học sinh Mầm non và Phổ thông được miễn và hỗ trợ học phí; 248 trường nội trú bán trú tại các xã biên giới được triển khai xây dựng; Nhiều đối tượng được hỗ trợ bữa ăn trưa; Các trường học phổ thông tổ chức dạy hai buổi trong ngày....cùng nhiều chính sách mới khác. 80 năm qua, như một phép màu, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt như lá mùa thu, số lượng trường học bậc cao đếm trên đầu ngón tay, lại đi qua chiều dài mấy chục năm chiến tranh, với chồng chất gian lao khó nhọc, mà tới hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi tới hết trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng cao. Việt Nam được quốc tế đánh giá là nhóm các nước có nền giáo dục phổ thông tốt trên thế giới. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic trên toàn thế giới. Hiện cả nước có trên 52.000 trường học, đủ không gian học tập cho 26 triệu học sinh, trong đó 65 % trường phổ thông đạt chuẩn, nhiều trường học đã khang trang hiện đại. Chúng ta có lực lượng 1,6 triệu nhà giáo được đào tạo bài bản, trong số đó có những nhóm ưu tú không thua kém bất kỳ lực lượng giáo viên nào trên toàn thế giới. Chúng ta có 243 trường đại học, hơn 800 trường cao đẳng và trung cấp nghề, cả công lập, tư thục và quốc tế, dẫu trong đó chưa phải trường nào cũng tầm vóc, cũng chất lượng cao, nhưng đã có những ngành, những cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 500 trường tốt nhất thế giới, đào tạo hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề mà thế giới có, đóng góp 75% các sản phẩm nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế của cả nước. Lực lượng các nhà khoa học cũng đã đông đảo, trong đó có nhiều người giỏi, có nhiều đóng góp cho trong nước và quốc tế. Đất nước ta có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay, có phần đóng góp quan trọng của giáo dục và đào tạo. So với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngành Giáo dục còn rất nhiều điều phải phấn đấu, phải làm tốt hơn. Nhưng với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện và chi phí như vậy, những gì mà cả nước và ngành Giáo dục đã làm được trong 80 năm qua, đó thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích.

Khai giảng đặc biệt ở Trường Sa Khai giảng ở Trường Sa Trong lễ khai giảng, trên sân trường rực rỡ cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm hân hoan bước vào năm học mới, trong niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các phụ huynh và học sinh trên đảo háo hức cho một năm học mới. Trong lễ khai giảng, trên sân trường rực rỡ cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm hân hoan bước vào năm học mới, trong niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc khu Trường Sa – vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc – luôn đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất và khoảng cách xa đất liền. Bởi vậy, lễ khai giảng ở nơi đây mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên. Tại buổi lễ, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương đã tặng quà, động viên thầy trò, bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa – những mầm xanh luôn chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước. Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa không chỉ là ngày hội của thầy và trò, mà còn là minh chứng cho tình quân – dân gắn bó, tô thắm thêm sắc màu tựu trường trên khắp mọi miền Tổ quốc

Học sinh Hà Nội háo hức dự khai giảng Tại điểm trường THCS. Chu Văn An, lúc 7h hàng trăm em học sinh lớp 6 đi diễu hành trước sự chào đón của học sinh các khối cùng các thầy cô, đại biểu. Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô. Đúng 8h toàn thể học sinh, giáo viên, đại biểu, tham dự đầy đủ chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) kết hợp Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trực tiếp trên VTV1.

Học sinh vùng lũ Thanh Hoá vượt khó khăn đi khai giảng Cách đây không lâu, 492 người dân của xã Yên Nhân (Thanh Hoá) phải đi sơ tán do trận lũ quét ập đến, dù nhiều gia đình bị mất trắng tài sản do bão lũ nhưng vẫn chăm chút cho các con được đến trường đúng ngày khai giảng 5/9. (Ảnh: Đình Anh) Các em học sinh vùng lũ Yên Nhân vượt qua nhiều khó khăn, háo hức đến trường trong ngày khai giảng.

Ngôi trường ở TP.HCM đón Huân chương Lao động hạng Nhì Tại trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến dự lễ khai giảng. Trường THPT Trần Phú là một trong những trường THPT công lập thuộc top đầu của thành phố. Sau nhiều lần sửa chữa và xây dựng, trường hiện đã có một cơ ngơi khang trang, hiện đại cho 2.000 học sinh. Học sinh trường THPT Trần Phú rạng ngời trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, trường có khoảng 2.000 học sinh. Tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường THPT Trần Phú. Đây là sự ghi nhận những thành tích xuất sắc mà tập thể nhà trường đạt được trong nhiều năm qua, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự buổi lễ. Chủ tịch nước Lương Cường tới dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng tới dự buổi lễ. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tới dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ. Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra từ 8h00 đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Toàn bộ 52.000 trường học cùng kết nối trực tuyến, mở đầu cho một năm học đầy quyết tâm và thách thức. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới. Theo chương trình dự kiến, tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD-ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị cõng học sinh lội suối đi khai giảng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cõng học sinh lội suối đi dự khai giảng Hướng Lập là một trong những xã của Quảng Trị vừa chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 6, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đặc biệt tuyến từ bản Cha Lỳ đến thôn Cù Bai xuống cấp nặng nề. (Ảnh: Phan Vĩnh) Để hỗ trợ học sinh đến trường, ngay từ sớm Đồn Biên phòng Hướng Lập cử nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống từng thôn bản để đón các học sinh đến trường dự lễ khai giảng. Trong ảnh Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đang cõng học sinh qua suối Tà Lèng (thôn Cù Bai, xã Hướng Lập) Học sinh ở Hướng Lập đến trường đúng giờ để chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch TP Hà Nội dự lễ khai giảng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch TP Hà Nội dự lễ khai giảng tại trường THPT Phan Huy Chú. (Ảnh: Nguyễn Phú Khánh)

Chia sẻ của Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, Đại học Bách Khoa Hà Nội không chỉ là nơi để học chuyên môn, mà còn là xã hội thu nhỏ, nơi các sinh viên học văn hóa ứng xử, rèn luyện tinh thần tập thể, trách nhiệm cộng đồng và nuôi dưỡng những khát vọng lớn lao của mình. “Đó cũng là khát vọng của gia đình, của thầy cô, và là niềm kỳ vọng của xã hội dành cho các em - những kỹ sư, nhà khoa học, nhà lãnh đạo tương lai của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Phong Điền nói. Hàng nghìn sinh viên và tân sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội tham dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Đây cũng là lần đầu tiên các sinh viên đại học hoà chung không khí khai giảng cùng các cấp THPT.

Khai giảng tại trường học ở Đà Nẵng Hàng vạn học sinh ở TP Đà Nẵng hòa chung không khí hân hoan của ngày tựu trường. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024 - 2025, TP Đà Nẵng có 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập với 21.920 lớp và tổng số 670.744 học sinh. Năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, quy mô địa lý và dân số mở rộng, tạo ra cả cơ hội và thách thức mới cho ngành giáo dục. Tại Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), 1.062 thầy cô giáo và học sinh nô nức bước vào năm học mới. Năm nay, trường chào đón 229 học sinh khối tiểu học. Trong ảnh là hình ảnh Hiệu trưởng nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm lớp 1E dắt tay các em vào dự lễ khai giảng.

Sáng 5/9, học sinh TP.HCM chính thức bước vào năm học mới 2025 - 2026. Tại trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hoà), lễ khai giảng diễn ra trang trọng với sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Học sinh Huế háo hức đi khai giảng Các học sinh tại các cơ sở giáo dục ở Huế ngồi thành hàng ngay ngắn để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Trong hình là học sinh trường Tiểu học Phước Vĩnh (TP Huế) đang háo hức chờ lễ khai giảng. (Ảnh: Văn Đức). Học sinh cầm trên tay lá cờ tổ quốc trong lễ khai giảng.

8 học sinh tựu trường nơi đảo tiền tiêu của Quảng Ninh Năm học mới 2025-2026, Trường Liên cấp Đảo Trần thuộc Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh có 8 học sinh và 3 cô giáo. Với sĩ số 8 học sinh (gồm 7 học sinh tiểu học thuộc các lớp 1, 3, 4 và 5 cùng một trẻ mầm non), không khí khai giảng tại điểm trường đảo Trần diễn ra ấm áp, thân tình, đơn giản và xúc động. Trước đó, mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã được cán bộ chiến sĩ và cô giáo trên đảo chuẩn bị chu đáo với đầy đủ cờ hoa, trang trí lớp học và sách vở cho các em học sinh,... Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Quảng Ninh có gần 365.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT học tập tại gần 630 cơ sở giáo dục. Đây cũng là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bước vào năm học mới, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh này đạt 92,07% (tăng 0,16% so với năm 2024); dự kiến hết năm 2025 sẽ đạt 92,5% trở lên.

Phụ huynh và học sinh TP.HCM lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM), học sinh được chào đón bởi các chú hề vui nhộn ngay ở cổng vào. Phụ huynh, học sinh đều thi nhau check-in để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng con trong ngày khai giảng năm học. "Bé dậy từ sớm và 6h15 đã có mặt ở đây để đón năm học mới. Nhà trường chuẩn bị rất nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều khu vực để phụ huynh, các con lưu lại khoảnh khắc đẹp trong ngày này. Khi tới trường thấy các chú hề vui vẻ, chào đón học sinh, bé rất thích thú", chị Trinh Nguyễn cho biết. Học sinh thích thú check in với các chú hề ngay cổng trường. Tại trường Mầm non ABC – Trẻ Thơ (phường An Khánh, TP.HCM), từ sáng sớm phụ huynh đưa trẻ tới dự ngày khai giảng. Nhà trường chuẩn bị nhiều món quà nhỏ cho trẻ trong ngày khai giảng. Năm học 2025 - 2026, TP.HCM trở thành địa phương có quy mô trường lớp lớn nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục các bậc học và gần 2,6 triệu học sinh và hơn 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên. Trong đó bậc mầm non có 478.458 học sinh, tiểu học có 939.002 học sinh, THCS có 759.278 học sinh (tăng 42.978 học sinh so với năm học trước) và THPT có 352.051 học sinh.

Tại điểm trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), ngay từ 6h sáng nhiều học sinh đã có mặt háo hứng đón chào năm học mới. MDUC5565.JPG MDUC5569.JPG Phụ huynh đưa các em đến trường trong buổi khai giảng chào đón năm học mới. MDUC5536.JPG MDUC5530.JPG Các trường chuẩn bị hoàn tất trước khi bước vào lễ khai giảng chào mừng năm học mới 2025.

Bộ đội Biên phòng sơn sửa trường vùng cao Hướng Lập là một trong những xã của Quảng Trị vừa chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 6, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đặc biệt tuyến từ bản Cha Lỳ đến thôn Cù Bai xuống cấp nặng nề. Điều này khiến việc đến trường của học sinh cũng như hành trình gieo chữ của thầy cô gặp không ít trở ngại. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập xuống điểm trường Mầm non Hướng Việt giúp sơn sửa cơ sở vật chất chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới.

Thanh Hóa khắc phục mưa lũ đón khai giảng Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ảnh hưởng của bão số 5 làm 33 trường ngập nước, tốc mái, sạt tường rào; có trường tiểu học, trung học ở vùng trũng như Thiệu Dương, Bát Mọt, Yên Nhân, Tam Thanh, Thiết Ống,… bị ngập sâu, nhiều hạng mục của trường bị sạt lở, bùn đất phủ kín lớp học. Lực lượng quân đội về điểm trường THCS xã Yên Nhân (địa phương bị thiệt hại nặng nề, cô lập nhiều ngày do mưa lũ sau bão số 5 vừa qua) để khắc phục hậu quả, chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng theo kế hoạch. (Ảnh: Đình Anh) Cán bộ, chiến sĩ quân đội rửa từng chiếc bàn, ghế bị ngâm trong bùn lầy mưa lũ ở trường Mầm non Yên Nhân để giáo viên, học sinh chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Đình Anh)

Tâm tư giáo viên trước thềm năm học mới Thầy Phan Tiến, giáo viên trường THPT Hoài Đức A (Hà Nội) gửi gắm niềm tin rằng các thế hệ học trò sẽ ngày càng trưởng thành, thêm tự tin, tiếp thu tri thức cùng những giá trị nhân cách tốt đẹp để sau này trở thành công dân hữu ích cho Tổ quốc. Bản thân thầy cũng đặt quyết tâm không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, để mỗi giờ lên lớp không chỉ là bài học sách vở mà còn là một trải nghiệm hứng khởi cùng học trò. Thầy Đặng Văn Bửu, trường THCS Hưng Phong (Vĩnh Long) bày tỏ mong muốn, các trường ở vùng sâu, vùng xa được quan tâm nhiều hơn, có thêm phòng học kiên cố, có đủ sách vở, thiết bị và phương tiện dạy học. Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Trần Côn (TP.HCM) kỳ vọng sớm xây dựng trường học số đúng nghĩa - nơi mọi hoạt động dạy và học được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, từ quản lý lớp học, bài giảng trực tuyến đến kho học liệu điện tử phong phú. Đây sẽ là bước chuyển quan trọng giúp nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường học tập chủ động, sáng tạo, đưa học sinh đến gần hơn với tri thức toàn cầu.

Chủ tịch nước gửi thư mừng khai giảng Toàn văn thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục dịp khai giảng năm học 2025 - 2026. Xem: Tại đây

Ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có Chia sẻ với báo chí trước thềm năm học mới, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Theo Bộ trưởng, chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Đặc biệt, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Xem thêm Tại đây

10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục năm 2025 - 2026 Nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Bộ GD&ĐT xác định chủ đề năm học 2025 - 2026 là: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. - Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường. - Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. - Thứ ba, bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học. - Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT. - Thứ năm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. - Thứ sáu, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học. - Thứ bảy, hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. - Thứ tám, tăng cường hội nhập quốc tế trong GD&ĐT. - Thứ chín, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực GD&ĐT. - Thứ mười, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác truyền thông trong toàn ngành.