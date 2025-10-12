Tổng Bí thư: Dù vũ khí trang bị hiện đại đến đâu thì con người vẫn là quyết định

Ngày 12/10, tại Nghệ An, Quân khu 4 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945-15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nhiều chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc

Ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu cho biết, cách đây đúng 80 năm, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày nay. Từ mốc son lịch sử ấy, ngày 15/10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Trong suốt tiến trình cách mạng, Quân khu đã có những tên gọi gắn liền với từng giai đoạn lịch sử: Chiến khu 4, Liên khu 4 và Quân khu 4. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh báo Quân khu 4)

Với đặc điểm địa bàn thường xuyên đối mặt và gánh chịu nhiều thiên tai, bão lũ khắc nghiệt, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, bằng "Mệnh lệnh từ trái tim", cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong phòng, chống thiên tai, bão lũ trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trên địa bàn.

Với những chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Con người vẫn là yếu tố quyết định

Chúc mừng những chiến công, thành tích và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đã lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong cuộc chiến giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân trao tặng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. (Ảnh: Báo Quân khu 4)

Tổng Bí thư nêu rõ, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, lo giữ nước từ khi chưa nguy là bài học lịch sử truyền thống quý báu, là tư tưởng chiến lược đã trở thành quy luật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó đoán định, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Những vấn đề về biến đổi khí hậu bệnh dịch đang đặt ra nhiều vấn đề lớn cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của quân đội nói chung và của Quân khu 4 nói riêng.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được Đảng bộ Quân khu 4, của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị thông qua; chủ động tốt các phương án nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền nhân dân các địa phương.

Tổng Bí thư đề nghị Quân khu phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu phòng thủ vững chắc, thế chủ động, ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo đúng phương châm, phương hướng xác định; rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí mới hiện đại; huấn luyện trong môi trường tác chiến các hình thái chiến tranh mới; có giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với cụ thể hóa thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại do Bộ Quốc phòng ban hành.

Tổng Bí thư lưu ý, dù vũ khí trang bị hiện đại đến đâu thì con người vẫn là yếu tố quyết định. Vì vậy, hiện đại trước hết là chính cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao tư duy, trình độ, khả năng ứng dụng khoa học

Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của bộ đội; thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh dịch, thảm họa môi trường, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang quân khu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào với phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ, đại đoàn kết đặc biệt, công tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với chương trình hành động, coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quân khu cần làm tốt cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến dịch có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tiêu biểu về phẩm chất, sắc sảo, nhạy bén, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Với những thành tích, chiến công truyền thống vẻ vang trong suốt 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan cán bộ chỉ huy nhân viên, chiến sĩ, người lao động, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ ngày càng trưởng thành, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự yêu mến của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.