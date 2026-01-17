Tổng Bí thư dự lễ khởi công dự án phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 17/1, liên danh chủ đầu tư gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội được định hướng là một tổ hợp đa chức năng, tích hợp khám chữa bệnh chất lượng cao, đào tạo và thực hành y khoa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, hình thành một hệ sinh thái y tế - giáo dục - nghiên cứu vận hành đồng bộ.

Điểm nhấn của dự án là phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, “bệnh viện xanh”, ứng dụng công nghệ cao và AI trong chẩn đoán, điều trị, quản trị vận hành bệnh viện và quản lý khu dưỡng cư, góp phần tạo hạt nhân công nghệ cho hệ thống y tế Thủ đô trong giai đoạn chuyển đổi số; đồng thời là nơi triển khai các công nghệ y học tiên tiến như ghép tạng, phẫu thuật robot, can thiệp tối thiểu, liệu pháp tế bào gốc, gen trị liệu, xạ trị, công nghệ in 3D và chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỷ đồng. Giai đoạn một dự kiến hoàn thành vào năm 2028, hướng tới hoàn thành toàn bộ vào năm 2030…

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt.

Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là vấn đề nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, mô hình gia đình và xã hội có nhiều thay đổi, nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn.

Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trụ cột của phát triển bền vững.

"Dự án này phù hợp và cụ thể hóa trực tiếp nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời cho thấy quyết tâm của Thủ đô trong vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa lâu dài", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Dự án này thể hiện rõ tư duy phát triển dài hạn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thông qua dự án, từng bước hình thành và phát triển “kinh tế bạc” theo hướng lành mạnh, nhân văn và bền vững, trong đó chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa là mục tiêu an sinh xã hội, vừa là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình dịch vụ y tế, đào tạo nhân lực và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Thời gian tới, để dự án triển khai thành công, Tổng Bí thư đề nghị Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch, đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Quang cảnh buổi lễ

"Bộ Y tế, Sở Y tế, Đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế tham gia dự án cần phát huy cao nhất vai trò chuyên môn, giữ vững y đức, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm; đồng thời xây dựng đây trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lão khoa có uy tín, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết; coi trọng trách nhiệm xã hội; đầu tư bài bản, dài hạn; hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với mục tiêu an sinh, nhân văn, không chạy theo lợi ích ngắn hạn trước mắt”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm và đồng lòng của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và doanh nghiệp, Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại trong thời kỳ mới.