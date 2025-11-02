Tổng Bí thư: Đảm bảo bà con vùng lũ đủ lương thực, đủ ăn, đủ mặc

(VTC News) -

Ngày 02/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc và kiểm tra ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử vừa qua và công tác khắc phục hậu quả tại TP Huế.

Trước khi làm việc với lãnh đạo TP Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp đến kiểm tra tại vùng "rốn lũ" xã Quảng Điền – địa bàn có hơn 4 vạn dân, bị ngập sâu, chia cắt do mưa lũ kéo dài suốt hơn một tuần qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm lội nước vào thăm nhà dân vùng "rốn lũ" ở xã Quảng Điền (TP Huế)

Đến thăm bà con Nhân dân thôn Khuôn Phò Đông (xã Quảng Điền– vùng bị ngập nặng nhất), Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp đến thăm hỏi một số gia đình, hộ dân bị thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra và ân cần động viên, chia sẻ sâu sắc với bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vì luôn có sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp.

Tổng Bí thư căn dặn, trong lúc khó khăn do thiên tai, mọi người cần phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, chung sức khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

“Nhà nước và chính quyền địa phương sẽ có phương án hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, làm sao để đảm bảo cho bà con có đủ lương thực, đủ ăn, đủ mặc, các cháu sớm được đến trường.” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 20 tỷ đồng hỗ trợ TP Huế khắc phục hậu quả do trận lũ lịch sử gây ra.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của chính quyền thành phố và các lực lượng vũ trang, trong đó Công an TP Huế thể hiện vai trò nòng cốt, tuyến đầu trong ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian mưa lũ.

Tổng Bí thư chỉ đạo, trong thời gian tới, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, phương án cụ thể để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đảm bảo cho người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường; không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, phải tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, không để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai, sau mưa lũ để gây án, hoạt động trái pháp luật, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ để TP Huế khắc phục hậu quả bão lũ.

Theo báo cáo mới nhất của UBND TP Huế, tính đến 12h ngày 1/11, trận mưa lũ vừa qua làm 14 người chết và 1 người bị thương (báo cáo trước đó là 12 người chết, 1 mất tích và 1 bị thương). Các nạn nhân trú tại nhiều xã, phường như Phú Xuân; Thuỷ Xuân; Thanh Thủy; Thuận An; Hương An; Hương Trà; Kim Trà; Quảng Điền; Vỹ Dạ; Phú Xuân và Thuận An.

Hiện toàn TP Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập, với mực nước trung bình từ 0,3 - 0,5 m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ đến 11h ngày 1/11 cho thấy hơn 5.975 ngôi nhà vẫn còn ngập từ 0,3 - 0,7 m. Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng gồm Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Phú Hồ... Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại cụ thể.