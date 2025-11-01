Đóng

Thiếu điện, lương thực và nước sạch: Nỗi lo của người dân vùng lũ ở Huế

(VTC News) -

Sau 6 ngày đối mặt với trận lũ lịch sử, người dân phường Hòa Châu, TP Huế vẫn đang bì bõm trong nước lũ, thiếu điện, lương thực và nước sạch.

