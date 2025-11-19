Đóng

Toàn cảnh vụ kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs cùng bị phạt 2 năm tù

(VTC News) -

Chiều 19/11, TAND TP.HCM tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên 2 năm tù về tội Lừa dối khác hàng.

Sỹ Đoan - Hoàng Thọ - Chí Bảo
