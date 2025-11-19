+
++
Toàn cảnh vụ kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs cùng bị phạt 2 năm tù
Chiều 19/11, TAND TP.HCM tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên 2 năm tù về tội Lừa dối khác hàng.
Sỹ Đoan - Hoàng Thọ - Chí Bảo
Tin mới
AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai
18:16 19/11/2025
Kinh tế
18:14 19/11/2025
VTC NEWS TV
Công ty cổ phần Yến Sào Nha Trang khai trương Showroom mới tại Phố Huế
18:06 19/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Mừng 20/11, điểm danh 3 món đồ công nghệ mà giáo viên nào cũng nên sở hữu
18:00 19/11/2025
Kinh tế
Đội hình Việt Nam vs Lào: Xuân Son dự bị cho Tiến Linh
18:00 19/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Lễ ký kết đối tác chiến lược Steelmate và Kumho Tire
17:56 19/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nhà dân ven sông Ba ở Đắk Lắk bị cô lập hoàn toàn, em bé co ro trên mái nhà
17:46 19/11/2025
Đời sống
Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus: Học chuyên bài bản, đào tạo xuất sắc
17:45 19/11/2025
Giáo dục
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Có thể tính lại ngưỡng doanh thu chịu thuế để hộ kinh doanh không thiệt thòi
17:45 19/11/2025
Tài chính
Đèo Mimosa ở Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, cây cổ thụ bật gốc đổ ngang đường
17:39 19/11/2025
Tin nóng
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục lĩnh 2 năm tù
17:34 19/11/2025
Pháp đình
Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoàn thiện các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính
17:30 19/11/2025
Chính trị
Hương Giang mặc áo dài trắng, dắt xe đạp trên sân khấu Miss Universe
17:28 19/11/2025
Hoa hậu
'Cò' rao bán suất ngoại giao NƠXH trái quy định, Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý
17:24 19/11/2025
Bất động sản
Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Lào, vòng loại Asian Cup 2027
17:20 19/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Luật sư chê LĐBĐ Malaysia cãi cùn, kháng cáo vô ích
17:19 19/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Quán xá Hà Nội quây bạt kín mít, người lao động chật vật chống rét đầu mùa
17:15 19/11/2025
Tin nóng
Lời sau cùng, Hằng Du Mục nói 'phải đối diện nguy cơ bị tước quyền nuôi con'
17:03 19/11/2025
Pháp đình
Đại tá Nguyễn Minh Tâm: NATO càng mạnh, Mỹ càng thu lợi khổng lồ
17:00 19/11/2025
VTC NEWS TV
Câu chuyện của cô giáo xây dựng hệ sinh thái Hán ngữ đầu tiên tại Việt Nam
16:56 19/11/2025
Tin tức - Sự kiện
180 điểm kinh doanh vàng tại TP.HCM sẽ bị kiểm tra
16:52 19/11/2025
Thị trường
Luật sư đề nghị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho Thuỳ Tiên
16:45 19/11/2025
Pháp đình
Nghiên cứu kỹ tuyến metro Tân Sơn Nhất - Long Thành và Cần Giờ - Bến Thành
16:44 19/11/2025
Đầu Tư
Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 3 người mất tích: Tìm thấy thi thể một nạn nhân
16:38 19/11/2025
Tin nóng
Đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng tại Hà Nội, TPHCM dùng năng lượng sạch
16:32 19/11/2025
Tin nóng
Sở Công Thương: Doanh nghiệp TP.HCM đủ sức điều tiết, bình ổn giá rau củ
16:06 19/11/2025
Thị trường
Con nhà tài phiệt Hàn Quốc không còn chạy theo 'hôn nhân chính trị'
16:02 19/11/2025
Tư liệu
XSMB 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/11/2025
16:00 19/11/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 19/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/11/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:00 19/11/2025
Xổ số
Sunshine Group tiên phong đưa chuẩn sống 'Private Luxury' đến Long Biên
16:00 19/11/2025
Bất động sản