Toàn cảnh Lễ trao giải Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9 năm 2025

Cuốn sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Đây là công trình tập hợp tâm huyết, trí tuệ và tình yêu nghề của nhiều thế hệ làm báo phát thanh, vừa là món quà tri ân, vừa là lời gửi gắm tới tương lai.