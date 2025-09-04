Ra mắt sách 'Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước'

(VTC News) -

Cuốn sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Đây là công trình tập hợp tâm huyết, trí tuệ và tình yêu nghề của nhiều thế hệ làm báo phát thanh, vừa là món quà tri ân, vừa là lời gửi gắm tới tương lai.

Lễ ra mắt cuốn sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước".

Cuốn sách kế thừa ấn phẩm "70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (1945-2015)" và bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh, câu chuyện giai đoạn 2015-2025, thập niên đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của VOV trong bối cảnh truyền thông toàn cầu biến đổi mạnh mẽ.

Với dung lượng gần 500 trang, cuốn sách tập trung ba nội dung: Tái hiện truyền thống và bản lĩnh vượt khó trong 80 năm xây dựng, phát triển, khẳng định vị thế của VOV trong lòng quốc gia - dân tộc; phản ánh sự gắn bó, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên với sứ mệnh kết nối ý Đảng với lòng dân; định hướng chiến lược phát triển trong kỷ nguyên số, trước thềm một giai đoạn mới của đất nước.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, cuốn sách ra đời trong thời điểm này có ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự trân trọng, biết ơn những đóng góp của các thế hệ đi trước đã xây dựng, bồi đắp một giá trị "Tiếng nói Việt Nam" trong những bước đường gian khó của đất nước; thể hiện quyết tâm, ước vọng của "Tiếng nói Việt Nam" hôm nay, đang và sẽ luôn đồng hành cùng Đất nước, cùng Nhân dân trong kỷ nguyên mới.

"Trong bối cảnh bộn bề công việc, 6 tháng để hoàn thành cuốn sách là một quãng thời gian vô cùng eo hẹp! Vừa viết những nội dung mới, vừa thẩm định lại các dữ liệu lịch sử có điểm mờ, vừa tổ chức tham vấn các nguyên lãnh đạo Đài qua các thời kỳ, Hội đồng biên soạn đã xây dựng cuốn sách với tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất.

Trách nhiệm với các thế hệ sáng lập và xây dựng Đài, với chặng đường 80 năm đầy gian khổ nhưng vinh quang của Đài, trách nhiệm với độc giả hôm nay và mai sau, trách nhiệm với những người sẽ vì 'Tiếng nói Việt Nam' mà tiếp bước con đường của chúng tôi hôm nay", Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng hy vọng rằng từng trang viết của cuốn sách sẽ giúp độc giả hình dung rõ nét chặng đường phát triển của VOV; hun đúc niềm tự hào lớn lao cho những người đứng dưới thương hiệu "Tiếng nói Việt Nam", để từ đó thấy được trọng trách của mình đối với sự phát triển trong tương lai của Đài.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại lễ ra mắt sách, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết, sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" gồm 7 chương phản ánh lịch sử truyền thống vẻ vang trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Đài, phác họa sâu sắc vai trò, vị thế của Đài trong lòng quốc gia, dân tộc và Nhân dân.

"Bên cạnh đó, cuốn sách đã phản ánh sự gắn bó, cống hiến, ý thức, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam về sứ mệnh cao cả của Đài trong việc kết nối ý Đảng với lòng dân, kết nối tiếng nói, sức sống của Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời truyền tải thông điệp về định hướng chiến lược phát triển của Đài trong tương lai, trước thềm kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", PGS.TS Vũ Trọng Lâm nêu rõ.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao tặng sách cho các nguyên lãnh đạo Đài.

Nhà báo Vũ Duy, thành viên Hội đồng biên soạn, cho hay, cuốn sách giữ nguyên những nội dung cơ bản của cuốn 70 năm, đồng thời bổ sung phần viết về giai đoạn 2015-2025 và chuyên mục "Âm vang Tiếng nói Việt Nam" với ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, văn nghệ sĩ, trí thức, công chúng trong và ngoài nước nói về VOV.

Một điểm mới nổi bật là phần kỷ yếu có ứng dụng mã QR, giúp độc giả tiếp cận thêm thông tin về các giai đoạn phát triển, đơn vị trực thuộc, đội ngũ lãnh đạo và các phần thưởng cao quý. Bên cạnh đó, mục "Những câu chuyện của Bác Hồ với Đài Tiếng nói Việt Nam" được biên soạn kỹ lưỡng, phản ánh tình cảm, sự quan tâm của Người với Đài.

Theo nhà báo Vũ Duy, trong quá trình biên soạn, dù đối diện khó khăn về nguồn tư liệu, nhất là thời kỳ kháng chiến, nhóm biên soạn vẫn bám sát nguyên tắc khoa học, đối chiếu khách quan các sự kiện, nhân vật. Nhiều bức thư, bài viết của công chúng bày tỏ tình cảm dành cho VOV qua các thời kỳ cũng được đưa vào, phản ánh mối gắn bó giữa Đài và thính giả.