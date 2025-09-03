Công chúng luôn là động lực để Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mới

(VTC News) -

Sáng 3/9, tại Gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam trong Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu “Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Tiếng nói Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025).

Tham gia chương trình giao lưu có đại diện 5 câu lạc bộ (CLB) Bạn yêu Đài ở các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh cùng các nghệ sỹ, nhà báo quen thuộc với công chúng của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) như NSƯT Thúy Đạt, NSƯT Thúy My, nhà báo Anh Tú, Thúy Thúy (VOV3) , Hồ Điệp (VOV1), Thu Hòa (VOV2)…

Không khí tại chương trình giao lưu “Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Tại chương trình giao lưu, nhiều câu chuyện nghe Đài, học theo Đài, tương tác với Đài được hội viên các CLB chia sẻ, nhiều nội dung như phát thanh thích ứng trong kỷ nguyên số, công chúng vùng sâu vùng xa tiếp cận với làn sóng phát thanh, nhà báo phát thanh chuyển mình trong thời đại bùng nổ thông tin… được thảo luận.

Phát biểu tại buổi giao lưu, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Ban Thư ký biên tập cảm ơn công chúng và thành viên các CLB bạn yêu Đài Tiếng nói Việt Nam đã có nhiều hoạt động nghe, đọc và học tập, làm theo Đài. Những hoạt động đó là nguồn động viên mạnh mẽ để các đơn vị báo chí của Đài tiếp tục đổi mới để có nhiều sản phẩm, nội dung hấp dẫn phục vụ công chúng.

Đại diện 5 CLB Bạn yêu Đài ở các tỉnh giao lưu với các nhà báo của VOV.

Ông Nguyễn Đức Cảng, Chủ nhiệm CLB Bạn yêu Đài Tiếng nói Việt Nam tại xã Yên Lạc, Phú Thọ cảm ơn Đài TNVN tạo nhiều điều kiện để các CLB bạn yêu Đài Tiếng nói Việt Nam hoạt động, vì vậy các CLB có cơ hội để tiếp xúc gặp gỡ với các nhà báo, nghệ sỹ, có cơ hội tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đài.

Các CLB đã vận động các thành viên nghe Đài, đọc báo của Đài để học hỏi và làm theo.

Các tiết mục giao lưu với khán, thính giả tại chương trình.

Cũng tại chương trình giao lưu, các nghệ sỹ và thành viên CLB đã thể hiện nhiều bài hát, bài thơ, làn điệu dân ca… ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi Đài Tiếng nói Việt Nam tăng thêm sự gắn kết giữa Đài và công chúng.

Để ghi nhận những đóng góp đầy tâm huyết của thành viên các CLB trong thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao tặng 17 kỷ niệm chương cho 17 cá nhân tiêu biểu - những người có thành tích nổi bật trong hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần lan tỏa tiếng nói của Đài đến với đông đảo công chúng.

Ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho 17 cá nhân tiêu biểu.

Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam có 8 câu lạc bộ bạn yêu đài ở các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Sơn La… và ở hai nước Nhật Bản và Indonesia.