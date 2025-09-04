Đóng

Lễ ra mắt cuốn sách 'Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước'

Cuốn sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" là một ấn phẩm đặc biệt, mang giá trị lịch sử sâu sắc, tri ân các thế hệ làm báo, phát thanh.

